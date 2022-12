'Ne bih imala ništa protiv ni da po treći put vozim Vatrene...'

Vatreni su me prepoznali i to mi je fora. Kad su me vidjeli, rekli su: 'Evo je, ona teta koja nas je i zadnji put vozila' - smije se Nikolina Žiljak, vozačica autobusa koje je u nedjelju Vatrene vozila u panoramskom autobusu s početka Savske ceste na Trg bana Josipa Jelačića. Ana Golomeić je pak vozila članove stožera u drugom autobusu.

Prije četiri godine, kad su se Vatreni iz Rusije vratili sa srebrom, također su ih vozile ZET-ove vozačice Ana i Nikolina, a ta čast pripala im je i ovaj put zbog, kako kažu, dobro odrađenog posla prije četiri godine.

- Šefovi su bili zadovoljni jer smo se ponijele profesionalno i odvozile smo cijeli taj put bez ikakvih problema. Vjerujem da su nas zato opet odabrali. Bilo nam je stvarno drago kada smo čule da ćemo sve opet ponoviti - rekle su djevojke. Međutim, ovoj je puta, priznale su, sve bilo potpuno drugačije nego zadnji put.

- Bilo je puno teže jer je bio mrak, baklje su bještale i trebalo je jako paziti na ljude uz cestu i sve što bi moglo poći po zlu. Prije četiri godine je sve bilo puno preglednije jer je bio dan pa sam mogla voziti mrvicu opuštenije. Osim toga, ovog je puta bilo jako hladno i bila sam zatvorena u svojoj kabini te nisam baš komunicirala s putnicima. Na kraju je jedino bitno da je sve prošlo kako treba - rekla je Ana. Dodala je da iako je sve bilo puno kraće nego prije četiri godine, put od Savske do Trga za nju je trajao cijelu vječnost.

- Nema gasa, samo držiš kočnicu. Hod je puno brži od onog kako sam ja vozila. Ali takva su pravila. Put je trajao oko 40 minuta, a činilo mi se puno duže - govori Ana.

Nikolina koja je vozila nogometaše je također bila izolirana u svojoj kabini. Prije četiri godine postala je glavna vijest jer je odbila molbu Luke Modrića da i on malo sjedne za volan autobusa. Ovog puta, kaže, nije bilo ni prilike ni vremena za takve anegdote.

- Sretna sam što su me prepoznali i to mi je dovoljno. Kada su izlazili iz busa lijepo su mi zahvalili. To je uspomena za cijeli život i zato sam zahvalna što sam imala ovakvu priliku voziti Vatrene - rekla je Nikolina.

Dodala je da su na nju ponosna i djeca te svi ljudi koje voli.

- I njima je čast reći da znaju ženu koja je vozila Vatrene - smije se Nikolina. Prije četiri godine, kaže, bila je uvjerena da je to jedini put u životu da radi tako nešto. Na kraju se sve opet ponovilo.

- Rijetko tko dobije ovakvu priliku i zato sam zahvalna. Ako treba, sve bih opet ponovila - rekla je žena.

