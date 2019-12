'Ne boje se zakona': Pregazili policajca, skrivali se dva dana

Kći mi je rekla da se ničega ne sjeća, nego samo da je sjela u auto, krenula i nakon toga dala prijatelju ključeve auta. Nikad je nisam vidjela takvu kao tog dana. Nakon nesreće prijatelj ju je dovezao na parkiralište hotela, stotinjak metara od kuće, i tamo je ostavio da spava. Ništa više ne znam.

Potreseno nam je ispričala jučer majka djevojke (19) iz Gospića dok ju je čekala ispred Županijskog suda u Karlovcu. Sudac joj je izrekao jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Osumnjičena je za tri kaznena djela - da je na božićno jutro automobilom udarila policajca (52), koji je pješačio na posao, za bijeg s mjesta nesreće i pokušaj prikrivanja dokaza jer se nakon nesreće vratila s mladićem (21) po retrovizor.

Dva dana su se skrivali, a onda ih je policija pronašla i uhitila u petak. Mladića jer je pobjegao s mjesta nesreće i nije pružio pomoć ozlijeđenom. Jučer su najprije saslušani u Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću, a mladić je pušten na slobodu. Djevojku su prebacili u Karlovac. Dok su je dva interventna policajca dovodila na ispitivanje na sud, ugledavši roditelje i mlađu sestru ispred, briznula je u plač.

Podsjetimo, policijska istraga pokazala je da se djevojka, vozeći automobil njemačkih registracija, nije kretala sredinom svojega traka pa je prednjom desnom stranom udarila specijalnog policajca, koji je hodao uz kolnik. Ni ona ni suvozač ozlijeđenom policajcu nisu pomogli, a o nesreći nisu obavijestili policiju. Ali su se zato kasnije vratili i s ceste pokupili desni retrovizor koji je otpao tijekom sudara. Ozlijeđeni policajac se trenutačno nalazi u Općoj bolnici u Zadru na liječenju, a glasnogovornik bolnice Edi Karuc jučer je rekao da se oporavlja na Odjelu neurologije jer je zadobio tešku ozljedu glave i prijelome lica.

- Pacijent se pridiže iz kreveta i pomalo hrani, odnosno njegovo se stanje u ovih nekoliko dana poboljšalo. Za operacijom nije bilo potrebe i sve bi trebalo biti dobro - rekao je.

Ova nesreća samo je jedna u nizu crne statistike posljednjih dana, odnosno čak cijeli ovaj blagdanski mjesec. Nažalost, nije ni jedina u kojoj su krivci pobjegli bez pružanja pomoći. Tako je prošlog tjedna u jednomjesečnom istražnom zatvoru završio i Branislav Smiljanić (22), sin policajca iz Tenja.

On je, vozeći bez položenog vozačkog ispita, 21. prosinca na pješačkom prijelazu u Osijeku autom udario glumca Aleksandra Bogdanovića (45) i također pobjegao sa suputnicom, svojom djevojkom, te još dva prijatelja. Ostavili su ga da leži na cesti teško ozlijeđene glave. Vrlo brzo ga je policija pronašla jer mu je otpala registracija i uhitila ga. Nažalost, Bogdanović se nije izborio za život. Nakon nekoliko dana podlegao je ozljedama i preminuo u osječkom KBC-u. U ovom slučaju policija nije privela suputnike koji su bili sa Smiljanićem u autu, kao što su to napravili oni u Gospiću.

No sudski vještak za cestovni promet, Goran Husinec, kaže nam da to nije ništa neuobičajeno.

- Oni nisu privedeni, ali to ne znači da ih neće kasnije pozvati na ispitivanje jer su prikrivali kazneno djelo. Oni su isto napravili kazneno djelo jer ga nisu prijavili. Državni odvjetnik vjerojatno je zaključio da ne postoji opasnost od utjecaja na svjedoke ili bijega. Ali to ne znači da neće biti priveden onaj tko je znao za kazneno djelo. U slučaju u Gospiću na autu su bile i strane tablice, a u takvim slučajevima se odmah privode svi na saslušanje jer postoji opasnost od napuštanja zemlje - poručuje Husinec ističući žalost zbog toga što je bijeg s mjesta nesreće postala navika nesavjesnih vozača.

- To su samoživi ljudi koji ne gledaju druge, ali moraju znati da je vrlo mala vjerojatnost da ih policija neće naći. Zakon je tu dosta strog, predviđene su velike kazne zatvora, ali ne sjećam se da je netko zbog bijega kažnjen. Odredi im se kazna za izazivanje prometne nesreće, a da se takvima izrekne kazna za svako kazneno djelo, i za izazivanje nesreće i za bijeg i za nepružanje nesreće, ne bi više nikome palo na pamet pobjeći - dodaje Husinec.

A u petak, nažalost, još crnih vijesti i dva izgubljena života. U teškoj prometnoj nesreći na raskrižju između Štefanca i Svetog Križa, kraj skretanja za Orehovicu, poginuli su supružnici Dragutin (61) i Ana Varga (59) iz Vularije u Međimurju. Dragutin je ušao u raskrižje iako je trebao propustiti teretnjak bjelovarskih registracija kojim je upravljao 25-godišnji vozač s područja Koprivničko-križevačke županije. Teretnjak je udario u njihovo vozilo, a automobil se nakon udara zanio, sišao s kolnika na travnatu površinu i kosinu te prevrnuo na krov. Udarac je bio toliko silan da su dijelovi njihova auta odbačeni na drugi auto čakovečkih registracija za čijim je volanom bio 28-godišnji vozač. Nažalost, djelatnici Hitne medicinske pomoći mogli su samo konstatirati smrt supružnika na mjestu nesreće. Prije ove strašne tragedije Ana i Dragutin družili su se s obitelji. Najprije su bili u Domu za starije i nemoćne, gdje su posjetili Dragutinovu majku, a potom su posjetili i kćer Kristinu, koja s obitelji živi u Turčišću.

- Često smo se družili s njima. Bili su predobri oboje. Živjeli su u obiteljskoj kući s kćeri Ivanom, zetom i dvoje unučadi. Jedno je još u dječjim kolicima. Jako sam potresena. Uzela sam tablete za smirenje, no unatoč tome nisam spavala cijelu noć. Svi smo potreseni. Dragutin je imao problema sa srcem i ugrađeno mu je nekoliko stentova, a bolovao je i od šećerne bolesti. Mislim da je bio u invalidskoj mirovini. I Ana je bila u poljoprivrednoj mirovini - ispričala nam je prijateljica poginulih supružnika.

Mještani kažu da su se supružnici Varga bavili poljoprivredom. Svi su potreseni i šokirani jer je riječ o malome međimurskom mjestu u kojemu se svi poznaju. U njihovoj obiteljskoj kući su na prozoru gorjela jučer dva lampiona, a crveni Daewoo Atos potpuno je smrskan. Policija je izvijestila da će se napraviti obdukcija preminulih i da je tijekom ove godine na području PU međimurske evidentirano osam prometnih nesreća u kojima je poginulo 12 osoba. A prema podacima Službe za sigurnost cestovnog prometa, do petka je na cestama diljem Hrvatske poginulo 286 ljudi.

Stanje u prometu, naglašava sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec, odraz je stanja u društvu.

- U zadnjih nekoliko godina stasale su nove generacije koje se jednostavno ne boje zakona. Shvatili su da im zakon ide na ruku pod parolom platiš pola, a prekršaj se nigdje ne piše, i to samo ako te ulove. Ako ne, nikom ništa. Došli smo do strahovitog porasta crnog trenda statistike u prometu, koji nas je krajem 2018. godine doveo u rang s nerazvijenim zemljama Istočnog bloka, kojima smo se rugali u vrijeme Jugoslavije. Krajnje je vrijeme bilo da se nešto hitno poduzme preko noći. To se i dogodilo 2019. Samom najavom novog zakona crne brojke su se počele smanjivati te se dogodio pozitivni pomak u broju stradalih u prometu. Kad je zakon stupio na snagu 1. kolovoza 2019. godine te su izrečene nove kazne, to je bio pozitivan šok za prekršitelje - kaže Husinec.

- Oni bogatiji odmah su angažirali svoje skupe advokate, koji ih štite od zakona kako bi na sudu pobijali novi zakon tako da ga degradiraju te tvrde da je nelegalan, nezakonit i neproduktivan. Suci se nisu dali smesti, nove kazne su izrečene. Prekršitelji su se smirili, prividno, čekaju rezultate sudskih procesa. U međuvremenu je divljanje automobilima na brzim prometnicama na kojima stoji policija utihnulo. Divljaci su se prebacili na male gradske ulice na kojima nema policije s radarima pa smo tako svjedoci povećanog broja teških nesreća u centru Zagreba koje uzrokuje brza noćna vožnja. I tako se prometno turbulentna 2019. bliži kraju u iščekivanju pravomoćnih presuda za najteže prometne prekršaje i njihovo izvršenje. Ovisno o broju naplaćenih kazni nastavit će se kretati ritam crnog trenda u prometu u 2020. godini. A na nama je da u 2020. svatko krene od sebe te svojim primjerom pažljive i kulturne vožnje da mali, ali značajan doprinos općem boljitku svih nas te da tako zajedničkim snagama smanjimo broj poginulih i budućih invalida te sačuvamo jednu obitelj od tuge i boli - ističe Husinec.