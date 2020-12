Znanstvenik i molekularni biolog Ivan Đikić bio je gost Dnevnika N1 televizije.

Govorio je što misli o početku cijepljenja, koje će u Hrvatskoj započeti sutra u Domu za starije i nemoćne na zagrebačkoj Trešnjevci, što misli o trenunoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj te što misli o mjerama...

"S ovim cjepivom koje je izrazito kvalitetno, dugotrajnije je nego sama bolest, a ima puno manje komplikacija nego sama bolest. U Americi je cijepljeno 1,1 milijuna ljudi, a svega šest osoba je imala neke nuspojave", rekao je Đikić.

O zajedničkom cijepljenju

"Solidarnost je izrazio važna. Kod ove pandemije, niti jedna zemlja neće pobijediti ovu pandemiju. Pobijedit ćemo je samo globalno. Ta poruka solidarnosti i borbe protiv virusa je zajednički uspjeh", kazao je.

"Rezultati su uistinu impresivni. Vjerujem da će u Hrvatskoj biti preko 70 posto ljudi koji će se cijepiti na temelju pozitivnih rezultati. Želio bih poslati poruku da moramo biti oprezni, cjepivo samo po sebi neće pobijediti bolest. Siječanj i veljača su mjeseci kad ćemo morati zajednički djelovati putem mjera kako bismo zaštitili sebe", ističe.

U Hrvatskoj je situacija zasad na jednom nemirnu moru. Malo se testira, kaže Đikić.

"Nije primjereno da se ljudi okupljaju po centrima gradova i ne nose maske. Hrvatska je danas po broju jedan na rastu smrtnosti, broj dva po broju smrtnosti u Europi i broj četiri po pritisku na bolncie. Do trećeg mjeseca cjepivo neće imati utjecaj, već samo naš zajednički rad", rekao je.

Upitan kada možemo očekivati normalniji život, odgovara: "U drugoj polovici 2021. realno možemo govoriti o povratku u normalniji tijek života, a tek u 2022. možemo očekivati potpuno normalan život".

O fotografiji koju je objavio Capak

Kazao je kako nas ne bi trebao zabrinjavati novi soj virusa, već nešto drugo.

"Ono što mene uistinu zabrinjava je ova reakcija gospodina Capaka u Hrvatskoj. To me toliko šokiralo kad sam danas vidio. Kada je pokazao gdje mi znanstvenici u njegovom "tu je stiglo" i ispod njegove stražnjice dolazi to cjepivo. To je toliko neprimjereno", rekao je Đikić.

"Umjesto da je to cjepivo stavio iznad sebe, kao jedan mali, relativno neznačajan političar, šerif lokalni, sa svojom porukom koja je stvarno neprimjereno prenio javnosti, a pogotovo znanstvenicima koji su godinu radili. Tisuće znanstvenika, da bi donijeli ovo cjepivo koje je rješenje, on je to sve omalovažio. U svakoj zemlji europske zajednice, ovakav politički gaf - prirodno, to je neodgojeno, ali politički je to neprimjereno i vjerujem da je jedini izlaz iz ovog je ostavka ili sama smjena, ako to on ne napravi. Uistinu, na kraju krajeva, znanost i znanstvenici su ovu godinu zajedno s liječnicima napravili sve da spasimo svijet, zdravlje i ljude od ove bolesti. Ovakvo ponašanje lokalnih političara je neprimjereno i mislim da za to moramo imati određene posljedice", poručuje Đikić.