'Ne dirajte Grenland': Prosvjedi u Kopenhagenu i Nuuku

Veliki prosvjedi protiv ambicija američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland očekuju se u subotu u nekoliko gradova Danske, uključivo u glavnom gradu, kao i u grenlandskoj prijestolnici Nuuku.

Na društvenim mrežama više tisuća osoba kazalo je da namjerava sudjelovati na prosvjedima na Grenlandu i u Danskoj, u Kopenhagenu, Aarhusu, Aalborgu i Odensu, na inicijativu više grenlandskih organizacija.

"Cilj je poslati jasnu i jednoglasnu poruku u korist poštivanja demokracije i temeljnih ljudskih prava na Grenlandu“, objasnila je Uagut, nacionalna organizacija građana Grenlanda u Danskoj, na svojoj web stranici.

Organizatori Uagut, građanski pokret „Ruke s Grenlanda“ i Inuiti – koalicija lokalnih grenlandskih udruga – žele iskoristiti prisutnost delegacije američkog Kongresa u Kopenhagenu kako bi se njihov glas čuo.

Otkad se vratio na vlast prije godinu dana, Donald Trump redovito spominje preuzimanje kontrole nad ogromnim, strateški važnim, ali rijetko naseljenim arktičkim otokom koji pripada Danskoj.

Tvrdi da će ga zauzeti „na ovaj ili onaj način“, kako bi se suprotstavio, prema njegovim riječima, ruskim i kineskim interesima na Arktiku.

U petak navečer, njegov bliski savjetnik Stephen Miller potvrdio je američke stavove o tom teritoriju.

„Grenland je velik koliko i četvrtina Sjedinjenih Država. Danska je, uz svo dužno poštovanje, mala zemlja s malim gospodarstvom i malom vojskom. Ne može braniti Grenland“, izjavio je za Fox News.

No, Sjedinjene Države ne namjeravaju "potrošiti milijarde dolara braneći" taj teritorij dok njegov suverenitet ostavljaju Danskoj, dodao je.

Prosvjedi planirani za subotu dolaze tri dana nakon sastanka u Washingtonu gdje su danske vlasti priznale da trenutno ne postoji mogućnost dogovora s američkim čelnicima o budućnosti autonomnog teritorija.

Dok je nekoliko europskih čelnika izrazilo podršku Danskoj, osnivačici NATO-a, američki predsjednik u petak je zaprijetio carinama zemljama koje ne podržavaju njegov plan za stjecanje Grenlanda.

Poziv na prosvjed upućen je i u Nuuku kako bi se suprotstavili "nezakonitim planovima Sjedinjenih Država da preuzmu kontrolu nad Grenlandom".

Francuska, Švedska, Njemačka i Norveška, kojima su se pridružile Nizozemska, Finska i Ujedinjeno Kraljevstvo, ovog su tjedna najavile raspoređivanje vojnog osoblja za izviđačku misiju na Grenlandu u sklopu danske vježbe "Arctic Endurance", organizirane sa saveznicima NATO-a.