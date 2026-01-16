Obavijesti

Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
1

Grenland, najveći otok na svijetu, u posljednje vrijeme često se spominje, posebno u kontekstu geopolitičkih tenzija i interesa Sjedinjenih Država, Danske i saveznika...

Admiral

Grenland zauzima oko 2 166 086 km2, što ga čini daleko većim od gotovo svih država, gotovo 38 puta je veći od Hrvatske, čija površina iznosi 56 594 km2. Usprkos svojoj golemosti, na Grenlandu živi tek oko 56 000 stanovnika (prema procjenama za 2025. godinu), što je oko 4,1 milijun manje nego u Hrvatskoj, koja ima više od 4,2 milijuna ljudi.

No, njegova stvarna veličina često biva teško zamisliva dok ga ne usporedite s drugim državama na karti, primjerice uz pomoć alata kao što je The True Size Of....

Takva razlika između površine i stanovništva čini Grenland jednim od najslabije naseljenih područja na svijetu, gdje ogromne ledene ploče pokrivaju oko 80 % teritorija, a većina ljudi živi uz obalu u relativno ograničenim naseljima.

Napetosti oko Grenlanda

U posljednje vrijeme Grenland je ponovno pod povećalom zbog potencijalnih geostrateških pomaka u Arktiku. Danska je nedavno s pozornošću reagirala na američke prijedloge o većem sigurnosnom angažmanu, a lokalni i danski političari jasno su poručili da otok nije na prodaju.

IZRAZILI PODRŠKU Kongres: 'SAD ostaje uz Dansku unatoč Trumpovim planovima da će zauzeti Grenland...'
Kongres: 'SAD ostaje uz Dansku unatoč Trumpovim planovima da će zauzeti Grenland...'

Istovremeno se vode rasprave o demografskim i ekonomskim izazovima, Danska narodna banka upozorava na moguć pad broja stanovnika za oko 20 % do 2050. godine uslijed demografskog pada i starenja populacije, što bi dodatno otežalo razvoj ove već praktički pustopoljine s malom infrastrukturom.

UMJESTO RADA... Rusi zabrinuti zbog mobilizacije Grenlanda: 'Umjetna histerija'
Rusi zabrinuti zbog mobilizacije Grenlanda: 'Umjetna histerija'

U medijima se također ističe kako Grenland, premda ogroman u geografskoj veličini, ostaje kulturno i gospodarski izoliran, s malim brojem stanovnika i ograničenim resursima, ali s potencijalnim strateškim znacima zbog otapanja leda i novih ruta te rupa resursa koje se otvaraju u Arktiku.

