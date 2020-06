Ne dirajte im ravnicu, jer tu će parkirati. Neka kazne samo teku... Jer oni će se vratiti...

Kombi za kampanju Miroslava Škore parkirao je u Kneževim Vinogradima. Čitatelj kaže kako je bio na travi iza spomenika za poginule branitelje. Iz općine kažu da je komunalni redar na bolovanju

<p>Stali su na travu i puštali glasnu muziku, nisu ni svijeće zapalili, a kamoli vijenac donijeli, ispričao nam je čitatelj koji je snimio kombi Škorine kampanje na travnatoj površini iza spomenika za poginute branitelje u Kneževim Vinogradima u Baranji.</p><p>- Tražili su me da ih slikam. Na tom spomeniku je i ime mog brata i uopće nisu imali poštovanja prema poginulima. Užasno me to razljutilo. Ali nisam se htio svađati, okrenuo sam se i otišao - dodao je čitatelj koji nam je poslao fotografije.</p><p>Škorin tim bio je tamo 15 minuta, kako nam je rekao čitatelj, čula se dosta glasna muzika. Zvali smo policiju, no oni nisu imali nikakvu dojavu o tome, a tajnica pročelnice općine Kneževi Vinogradi nam je rekla kako je komunalno redarstvo na bolovanju i da to nije u njihovom području, već na području neke druge tvrtke koja se isto nije javljala na telefon.</p><p>Podsjećamo ,ovo nije prvi incident sa Škorinim kombijem. Nedavno je kombi koji za kampanju koristi pjevač udario u drugi auto kod naplatnih kućica Ježevo.</p><p>Nastala je manja materijalna šteta.</p>