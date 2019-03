Imala je nesreću: Ne hoda, ne govori, a odštetu joj ne daju...

Nakon teške prometne nesreće samo stotinjak metara od kuće, 20-godišnjoj Melisi Halilović iz Pule život se u potpunosti promijenio prije dvije godine. Prikovana je za krevet i postala je “biljka”.

Ped njom je bio život, cijeli svijet, sanjala je postati frizerka i kozmetičarka. Ali Melisa ne može govoriti ni hodati, ne komunicira. Ima čak 15 dijagnoza. Majka Emina i tata Sadik o njoj se brinu 24 sata na dan. Melisine šake i stopala skvrčeni su, u velikim je bolovima neprestano. Roditelji je hrane pomoću PEG sonde u želucu te joj špricom ubrizgavaju hranu i vodu. Komunikacija između roditelja i Melise je jedino pogledom.

Slušam svaki njezin jecaj

- Moj život su Melisina sobica, mali dnevni boravak i kuhinjica, gdje joj stalno kuham, posebno za nju, posebno za nas. Moj život je Melisa. Već sam dvije godine zbog nje na bolovanju, a suprug ne radi. Imamo i 18-godišnjeg sina, koji u sobi spava s ocem, a ja sam s Melisom u sobi. Slušam svaki njezin udah i izdah, svako njezino stenjanje, bolno jecanje, pokušaj da komunicira, da mi nešto kaže, da se požali... Znam da moje dijete nikad neće progovoriti, stati na svoje noge, potrčati, reći mi ‘mama’, ali ja ne gubim nadu, ne odustajem jer ona i ovakav život voli - kroz suze je rekla majka Emina (42).

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Melisin život je gledanje bijelih zidova sobe. A sve se promijenilo u trenu, u ožujku 2017. na Vodnjanskoj cesti. U nesreći je poginuo Melisin prijatelj, koji ju je i vozio u autu. Njezin mozak teško je i višestruko oštećen.

- Bilo je to u 22 sata. Išla je k prijateljici. Odvezao ju je tata i tata bi je obično i vraćao. Ali eto, tu noć ju je vozio dečko prijateljice koju je išla ofarbati. Nažalost, on je poginuo, a prijateljica je lakše ozlijeđena. Melisa je od udarca u glavu odmah pala u komu, a potom su je i u bolnici stavili u induciranu komu, u kojoj je provela mjesec dana. U bolnici je bila dva mjeseca. Imala je edem mozga, teška krvarenja u mozak, a od tlakova u glavi došlo je do hidrocefalusa.

Trebaju nadogradnju

Dobila je sepsu i bakteriju MRSA, bolničku bakteriju, koje se nikad neće riješiti. Bila je zbog bakterije u izolaciji tri mjeseca. Prvu noć nam je neurokirurg rekao da ona neće preživjeti. Međutim, moja Meli se izborila jer želi živjeti, disati, smijati se s nama - prisjetila se majka. Melisi su u nesreći nagnječena pluća, slomljene su joj bedrena i nadlaktična kost. Roditeljima je najteže što ne znaju kad Melisu nešto boli, ne znaju kad je gladna ili žedna, boli li je nešto. Upravo zato svaka dva tjedna odlazi na pretrage u bolnicu kako bi utvrdili ima li kakvih bakterija, je li bolesna...Nuždu obavlja u pelene, a majka je svaki dan kupa u krevetu, presvlači, priča joj, tepa, miluje ju po kosi...

- Kućica od 60 kvadrata postala je premalena za njezine potrebe, pa svakako trebamo dogradnju još jedne sobe, veće kupaonice, možda i sobice za rehabilitaciju. Naša Meli je u stanju minimalne svijesti i treba stalnu njegu. Nemamo novca za prenamjenu prostorija, otplaćujemo kredit za našu malu prizemnicu, a Melisi mjesečno treba, primjerice, više od 1000 kuna za razne lijekove koji podižu imunitet, koje mi kupujemo. Obratili smo se osiguravateljskoj kući u kojoj smo i u kojoj plaćamo osiguranje.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Mogli bi isplatiti odštetu

Njihovo je pravilo izbjegavanje plaćanja velikih odšteta na koje imamo pravo. Naveli su da njezino liječenje nije završilo te se ne može znati ni konačan opseg štete. Ne postoji operacija koja će našu kćer podići iz kreveta - kaže mama. Odvjetnik obitelji Goran Babić kaže da su pokrenuti sudski postupci radi naknade štete.

- Kako je zdravstveno stanje Melise izuzetno teško, a radi se o brojnim višestrukim ozljedama, u sudskim postupcima potrebno je provesti složena vještačenja. Što dulje traje liječenje, dulji je i put do naknade. Međutim, osiguranja bi mogla i u takvim slučajevima nesporni dio štete isplatiti i prije dovršetka sudskih postupaka i mi smo takvu molbu uputili - rekao je odvjetnik.