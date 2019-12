'Ne koristite žrtvu Vukovara samo kao predizborno gorivo'

Saborski zastupnici raspravljaju o Zakonu o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta. Njime se definiraju mjesta, razdoblje i način obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta te druge aktivnosti s tim u vezi te ustrojiti posebno međuresorno tijelo. To tijelo bit će sastavljeno predstavnika svih relevantnih institucija Republike Hrvatske, kao i predstavnika braniteljsko-stradalničke populacije (Vijeće za domovinski pijetet, mir i razvoj) koje će imati važnu ulogu u praćenju i analizi stanja na vukovarskom području i predlaganju razvojnih mjera za područje Vukovara.

- Vukovar je simbol otpora, žrtve, zajedništva i obrane suvereniteta Hrvatske. Osim čuvanja trajne uspomene na žrtvu u Domovinskom ratu proglašavanjem Vukovara mjestom posebnog pijeteta želimo očuvati kulturu sjećanja na žrtvu Vukovara i potaknuti aktivnosti usmjerene društvenom razvoju vukovarskog području. Time će se stvoriti poseban nacionalni status Vukovara - rekao je ministar branitelja Tomo Medved u Saboru.

Miro Bulj (Most) pitao je zašto se u zakonu ni jednom ne spominje velikosrpska agresija, a stava je da bi to do drugog čitanja trebalo stajati u zakonu.

- Znamo da tamo treba mir, tamo ne trebaju provokacije od strane znate koga, zbog čega su organizirani prosvjedi. Znate što znači kada neko stavi na mjesto gdje je poginuo heroj Blago Zadro stavi ćiriličnu ploču na kojoj piše kako se Srbi osjećaju u Hrvatskoj. Nemamo ništa protiv ćirilice, ali u Vukovaru znate tko provocira s tim pismom i znate da je gradonačelnik Penava bacio Statut pod noge na ćiriličnom pismu - kazao je Bulj.

Ministar Medved podsjetio je zastupnika da je predviđen mehanizam kroz koji će se razvijati odgovarajući model rješavanja problema. Hrvoja Zekanovića (Hrast) zanimalo je rješava li se ovim zakonom problem dvojezičnosti i hoće li npr. Marijan Živković biti zadovoljan prijedlogom ovog zastupnika. Podsjetio je da je Živković suđen zbog razbijanja ćiriličnih ploča, a izgubio je dva sina u borbi za slobodu Hrvatske.

Medved je uzvratio da je zakon rađen pisan u suradnji s braniteljskim udrugama, ali i gradonačelnikom i suradnicima Grada Vukovara. Naveo je da je razgovarao i s gospodinom Živkovićem.

Napominjući kako nitko neće niti protiv ovog zakonom Gordan Maras (SDP) smatra da bi u zakonu trebalo stajati da se pitanja Vukovara, tragedije, ponosa i svega vezano uz taj grad isključi iz predizbornih kampanja.

- Nama je kako bih vam rekao, već dosta i ja vas molim da evo kao predstavnika HDZ-a u svakoj kampanji ne potežete pitanje Vukovara baš prigodničarski. To se moglo riješiti prije tri godine, kad je pokrenuta inicijativa. Vjerujem da možemo izbjeći kampanje, da ljudi nemaju osjećaj da HDZ to forsira samo kada njima treba, kao kad predsjednica kaže da je vodila nerođenu djecu u Vukovar '98., a znamo da je prvo dijete dobila nekoliko godina kasnije - kazao je Maras.

- Apsolutno odbijam tezu da je ovo terminski vezano za bilo kakav oblik kampanje - uzvratio mu je ministar Medved.

I Bulj je pozvao da se žrtva Vukovara ne koristi isključivo i samo kao predizborno gorivo, jer to žrtve ne zaslužuju.

- Žrtve ne zaslužuju da se o Vukovaru priča samo u vremena kad se zahuktava kampanja - kazao je zastupnik Mosta.

Oporbeni zastupnici upozorili su i da se ovim zakonom ne rješava niti jedan ključni problem toga grada.