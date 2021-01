Što se tiče gospodina Tušeka, prvo, žao mi je što se to dogodilo. Uopće ne razumijem zašto je išao na taj razgovor, to mi je politički naivno pa i neozbiljno. Formulacije koje je upotrebljavao su bile zaista nespretne, neke od njih i neprimjerene. No ja ne mislim da je on išao tamo činiti bilo što nečasno, imam dojam da se radilo o jednom političkom, da tako kažem, ispipavanju mogućeg partnera i siguran sam da je gospodinu Tušeku danas žao što se upustio u to i što nije pazio i što nije opreznije i zrelije stupio u razgovor s tim čovjekom.

POSLUŠAJTE SNIMKU

Na upit da njemu u tome razgovoru nema ništa sporno kaže:

- Što se tiče nuđenja političkih funkcija, on je sam u tom razgovoru rekao da je karikirao, to ste svi čuli - rekao je.

Ali citat ‘Hoćeš li neku javnu dužnost, što ti želiš biti?’

- Izvukli ste citat iz konteksta. On na kraju kaže ‘ja karikiram’ - rekao je, no na konstataciju kako se tu mislilo na dužnost koju želi kaže:

- Dakle nudi mu i spominje i predsjednika skupštine. To nije nešto što se dobiva natječajem, već je to politička pozicija. Dakle, on se nespretno izrazio kao što sam rekao, ali je li on počinio neko kazneno djelo, to će odlučiti institucije. Ali ja vam kažem, pristupio je neozbiljno i naivno tom razgovoru - rekao je.

Na pitanje oko sankcija rekao je da će razgovarati s njime te da je svjestan da je pogriješio i da mu je žao što je to učinio.

- Razgovarat ćemo i vidjeti što je najbolje i za njega i za HDZ - kaže.

- Vidjet ćemo što će kazati USKOK, ne bih ja žurio. Dakle, trebamo biti realni, on je neke stvari krivo rekao, to je činjenica, ali moje je mišljenje da on tu nije išao s namjerom bilo kakve korupcije i podmićivanja, nego se upustio u razgovor sa nekim s kime po meni nije trebao ni razgovarati - kaže Jandroković i dodaje da je to bilo politički naivno.