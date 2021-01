Zvao me zamjenik ravnateljice Uskoka da dođem na razgovor. Idem dati izjavu i predati snimku njima na daljnje postupanje.

Potvrdio nam je to nezavisni vijećnik Viktor Šimunić nakon što smo objavili tajnu snimku koju je napravio. Na sastanku s njim bili su Žarko Tušek, član predsjedništva HDZ-a, koji je i šef krapinsko-zagorskog HDZ i saborski zastupnik, te Emil Gredičak, HDZ-ov gradonačelnik Oroslavja.

POSLUŠAJTE SNIMKU:

U dijelu snimke koju smo u javnom interesu objavili jasno se čuje da mu nude tajnu pomoć u izbornoj kampanji u svibnju kako bi maknuli SDP-ova župana Željka Kolara, a nakon toga nude mu i javne funkcije, od pročelnika do ravnatelja Parka prirode Medvednica ili centra za prirodu. To su funkcije na koje se ljudi ne postavljaju dogovorom nego bi trebao biti javni natječaj.

- Ja ti govorim kaj ima u županiji - kaže među ostalim Tušek, koji je inače u izjavi za 24sata, dok nije znao da imamo snimke, rekao da nije nudio ništa te da je sve “notorna laž”.

Uskok je pozvao Šimunića na predaju dokaza i davanje izjave jer je riječ o potencijalno više kaznenih djela, od pokušaja nezakonitog financiranja kampanje pa do trgovine utjecajem, jer se Tušek poziva i na svoju poziciju u stranci iako je HDZ trenutačno oporba u toj županiji.

Snimka je slična slučaju Sabo, u kojem je nekadašnji vukovarski gradonačelnik Željko Sabo nudio HDZ-ovoj vijećnici Mariji Budimir da promijeni stranu, a zauzvrat joj je nudio novac i pozicije u nadzornim odborima.

Odvjetnik Anto Nobilo zastupao je u tom slučaju Sabu. On nam kaže da je razlika u tome što je Budimir već bila vijećnica čiji je glas odlučivao, a ovo se dogovora prije izbora. Ali dodaje kako, prema njegovu mišljenju, i ovdje definitivno ima elemenata kaznenog djela te da će Uskok i policija imati materijala. Kaže i da je snimka, iako je napravljena ilegalno, baš na osnovi prakse u slučaju Sabo, prihvatljiva na sudu.

- Ta nelegalna snimka, prema toj praksi, može biti dokaz na sudu. Vrhovni sud već je dao tumačenje da javni interes preteže nad nelegalnošću snimke. Kod Sabe su objasnili da je pokušao iznevjeriti volju birača, a ovdje oni pripremaju prevaru birača. Apsolutno je isti argument i imamo sudsku praksu da se onda snimka može uzeti kao dokaz - kaže Nobilo.

Tušek: Nije me sram

Tušek je priznao da je snimka autentična, ali se i dalje ne smatra ni za što krivim.

- To je bio sastanak u privatnoj klijeti i očito je iniciran da bi me se diskreditiralo. Očito je sastanak bio organiziran s namjerom, a to se vidi i po tome što je o tom sastanku Šimunić obavijestio medije - nastavio je Tušek, koji se poziva na to da je karikirao, da nije nudio javne funkcije i tvrdi kako je sve izvučeno iz konteksta.

Šimunić je obavijestio 24sata prije, ali baš da oni njega ne bi snimili i rekli da je trgovao.

Imamo i cijelu snimku. Ništa nije izvađeno iz konteksta i čuje se da Tušek od početka jednosatnog sastanka izlaže cijeli plan kako tajno ići u pakt sa Šimunićem. Više puta on i Gredičak pitaju ga koju funkciju želi i navode kako samo treba reći da je zainteresiran.

Na pitanje je li ga sram Tušek je odgovorio da ga nije sram. Dapače, on i njegov odvjetnik Vladimir Terešak najavili su kaznene prijave i protiv Šimunića i protiv ovdje potpisanog novinara 24sata jer su objavili tu snimku.

Javni interes u svemu je već objasnio odvjetnik Nobilo, a i drugi odvjetnici s kojima smo kontaktirali pozvali su se na stav Vrhovnog suda te na to da je u ovom slučaju objava bila javni interes.

Pravnik i predsjednik SDP-a Peđa Grbin dodatno je poručio kako očekuje promptnu reakciju Državnog odvjetništva jer ovdje ima kaznenog djela, a Nikola Grmoja iz Mosta očekuje da će Tušeku skinuti saborski imunitet.

Viktor Šimunić gostovao je u studiju 24sata, cijelu emocionalnu snimku u kojoj je bio na rubu suza možete pogledati niže. Obitelj je zabrinuta za njega jer je izašao u javnost, ali kaže da se ne kaje. Iza sebe nema, kaže, stranku niti odvjetnika.

- Da je Hrvatska nekorumpirana zemlja, premijer bi me nazvao i zahvalio mi. Tušek bi podnio ostavku. Ali ništa se od toga nije dogodilo - kaže.

Odbio je biti uhljebljen iako bi imao više nego dvostruko veću plaću. Svima je poručio da ne šute u sličnoj situaciji.

- Izašao sam u javnost zbog dobrobiti zemlje. Ako jedan čovjek ne odluči iseliti se nego se boriti, bit ću sretan - kaže.

Plenković pokušava sve relativizirati

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je više puta rekao da HDZ ima nultu toleranciju na korupciju i pokušaje korupcije, odlučio je stati u zaštitu svojeg suradnika Žarka Tušeka, a omalovažiti Viktora Šimunića.

Doduše, priznao je “pogrešku” Žarka Tušeka, ali ga je pravdao da je bio namamljen i natjeran u “ofsajd”.

Upitan vidi li kaznenu odgovornost Tušeka, ostavio je ogradu da se radi o snimci, ali da je on ne vidi.

- Ne vidim velikih temelja za neku vrstu odgovornosti. Ovaj razgovor je vođen bez našeg znanja i konzultacija s nekim u stranci - rekao je Plenković.

Pa je, kao da je Tušek malo dijete, rekao da je pogriješio.

- To je jedna gruba politička pogreška, ne znam kako mu se to dogodilo, on je preiskusan političar da ode na sastanak i završi ovako kako je završilo. Ne ulazim u namjere gospodina koji je očito namamio i njega i gradonačelnika Oroslavja. Politička je to pogreška koja se nije smjela dogoditi - poručio je Plenković.

A Tušek u Plenkovićem očima nije čovjek koji je nudio nezakonito financiranje kampanje i političke pozicije niti čovjek koji je lagao i tvrdio da nije nudio nikakve funkcije. On je za Plenkovića tek naivac.

- Pričao sam s Tušekom, on na snimci nastoji reći da nije došao trgovati utjecajem, nego da karikira. Gospodin ga navodi u ofsajd. Ovo je bilo s predumišljajem napravljeno. On je ispao naivan i pogriješio je - smatra premijer.

Opet podsjećamo, Tušek gotovo sat vremena izlaže svoj plan te više puta on i HDZ-ovac Emil Gredičak podsjećaju Šimunića da može, ako želi, imati javne funkcije.

A znao je premijer da će ga novinari pitati i što je s njegovim radarima za koje je rekao da ih ima i da mogu uhvatiti tko što radi.

- Radari u kletima ne funkcioniraju - rekao je, a zatim dodao: “Nema signala”.

Opet se obrecnuo na Tušeka što je uopće bio na sastanku, a uopće nije ulazio u sadržaj. Štoviše, rekao je da Tušek uopće nije imao što tražiti sa Šimunićem u istoj sobi.

Pa je podsjetio da je Šimunić već tražio i dobio propusnicu za odlazak na misu te je po tome poznat javnosti.

Plenković je, dakle, pokušao relativizirati cijeli slučaj. Tušek ispada dobrica koji je navučen tuđom voljom na nečasne radnje.

HDZ-ovac: 'Ne ideš osobno na takve sastanke da te ne povežu'

A u ovakav stav se uklapa izjava jednog HDZ-ovca s kojim smo neslužbeno razgovarali.

- Tušek je ispao glup. Pa uvijek pošalješ treću osobu da obavi takve razgovore, a ne ideš ti osobno da te se ne može povezati - rekao nam je.

Dakle, nije problem što je on nudio, jer to je uobičajeno, nego što je uhvaćen i snimljen. U HDZ-u se baš nitko nije javno ogradio od Tušeka i njegovih nemoralnih, ali i nezakonitih ponuda Šimuniću.

Kad se dogodilo obratno u slučaju Sabo, onda su jasno govorili da je to korupcija.