'Ne mogu shvatiti takav potez predsjednice. To nije ozbiljno!'

Nakon što je premijer Andrej Plenković službeno i javno u izjavi novinarima odbio njezin prijedlog za sazivanjem zajedničke sjednice, oglasila se predsjednica. Njezin istup, pak, komentirao je u srijedu predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Jandroković je bio dosta oštar prema predsjednici, javlja N1.

- Do sada svaki put kad je bila ovakva situacija djelovao sam smirujuće. Između predsjednice i premijera ne smije biti tenzija... Ne mogu shvatiti predsjedničin potez. Imali smo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, i u isto vrijeme otišao je predsjednički zahtjev za sjednicom - poštom, bez da je to bilo priopćeno. Ne znam koliko je to ozbiljno, demografija je ozbiljan problem, takvoj temi treba pristupiti ozbiljno. Slanje dopisa bez priloženih materijala, bez objašnjenja što sadrže mjere, taj pristup nije ozbiljan - rekao je Jandroković.

Podsjetimo, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u utorak je na svojem Facebooku objavila kako joj je žao što premijer nije prihvatio njezinu ispruženu ruku za suradnju i 'prepoznao ozbiljnost situacije u državi zbog dramatičnih razmjera demografske katastrofe koja nas je zadesila'.

- Kad se tome pridoda 325.000 blokiranih građana, onda svatko kome je stalo do budućnosti hrvatske države mora biti svjestan da samo zajedništvom i nacionalnim konsenzusom možemo prevladati ovu iznimno ozbiljnu krizu. Pozivam Vladu i oporbu da iznađemo snage i mudrosti, ostavimo po strani osobne taštine i postignemo nacionalni dogovor o opstanku hrvatske države i nacije - napisala je.