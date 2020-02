Horvatinčić ne može na sud, ali na kavu može: 'Ne skrivam se'

Tomislav Horvatinčić (72) u četvrtak je ispijao kavu u centru Samobora.

Poduzetnik koji je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće u kojoj je u kolovozu 2011. poginuo talijanski bračni par Salpietro vratio se u Hrvatsku iz Njemačke gdje su ga operirali.

- Još se oporavljam, ovdje sam u Hrvatskoj , ne skrivam se. Operacija je prošla dobro, ali smršavio sam šest kilograma. Rezultate novih pretraga i otpusno pismo trebao bih dobiti za pet, šest dana - rekao je za Jutarnji.

Horvatinčić se nedavno trebao javiti sucu na izvršenje zatvorske kazne, ali samo nekoliko dana prije roka koji je dobio da se javi sucu, naglo mu se pogoršalo zdravstveno stanje i otišao je u Njemačku na operaciju.

Operacija je posljedica raka želuca za koji Horvatinčić tvrdi da ga je dobio tijekom zadnjeg sudskog postupka. Ranije je tvrdio kako je obolio i od karcinoma kostiju.

Svu liječničku dokumentaciju morat će dostaviti Županijskom sudu u Zagrebu kako bi opravdao odgodu izvršenja kazne.

Drugi termin za odlazak u zatvor je 9. ožujka, a potom se u roku od najkasnije tri tjedna mora javiti u remetinečki zatvor. No nije sigurno da će uopće i dana provesti u zatvoru.

Odgoda se može tražiti, navodi se u Zakonu o izvršenju kazne zatvora, zbog poslovnih, obiteljskih ili zdravstvenih razloga, odnosno “zbog teške akutne bolesti ili znatnog pogoršanja postojeće kronične bolesti za čije liječenje nema uvjeta u kaznionici ili zatvoru”.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Iza sebe ostavlja mrtve na moru i cesti, a uvijek se izvuče

Da je Horvatinčić čovjek koji je opasan za kormilom na moru ili volanom na cesti govori niz konkretnih slučajeva iz njegove prošlosti kada je usmrtio još dvoje ljudi, a više njih ozlijedio.

Gotovo se uvijek uz pomoć utjecajnih prijatelja i vještih odvjetnika iz svih slučajeva uspio izvući najblažim kaznama.

Manda Vučković je još 11. veljače 1980. godine na pješačkom prijelazu završila pod kotačima Horvatinčićeva jurećeg automobila. Nesretna žena je umrla još u kolima Hitne, a njena kćer tada je teško ozlijeđena.

Nesavjesni vozač unesrećenima nije pomogao, već je doslovce pobjegao pravdajući se za suđenja kako ima patološki strah od krvi. Tada se izvukao samo s uvjetnom kaznom od 6 mjeseci uvjetno na dvije godine.

Krajem veljače 1989.g. 'pala' je i druga Horvatinčićeva žrtva u prometu. Na zagrebačkoj aleji Bologne ponovo je prebrzom vožnjom izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginula Nada Petrović iz Zagreba.

Početkom siječnja 2009. godine Horvatinčić je na Žumberačkom putu pokraj Bregane prebrzom vožnjom prouzročio još jednu nesreću. Vladimir Iveković iz Sv. Nedelje i njegovih troje suputnika su na svu sreću prošli samo sa lakšim ozljedama.

Horvatinčić je kažnjen tek s prekršajnim nalogom.

U 12 godina 31 prekršaj, nikad nije ostao bez dozvole

Policija je utvrdila kako je Horvatinčić u vremenu od 28.8.1999. do 15.2.2011. godine počinio ukupno 31 prekršaj u prometu, i to uglavnom one teže s prekoračenjem brzine i slično.

Tijekom ovog sudskog postupka, u kojem je poginuo talijanski bračni par, tužiteljstvo je tvrdilo da je još pet puta počinio prometne prekršaje.

Bez vozačke dozvole nikada nije ostao.

Trajno ju je dragovoljno vratio tek kad mu je izvanrednim liječničkim pregledom 2017. godine utvrđena trajna nesposobnost za upravljanje motornim vozilom zbog sinkope.

Tema: Hrvatska