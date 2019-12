Uvijek se nekako izvuče, a iza ostavlja mrtve na moru i cesti

Županijski sud u Zadru potvrdio je prvostupanjsku presudu Tomislavu Horvatinčiću (72) kojom je osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora jer je skrivio pomorsku nesreću u kojoj su poginuli talijanski supružnici Francesco i Marinela Patella Salpietro.

Kako je presuda pravomoćna, Horvatinčićevim odvjetnicima ostaje, kako smo doznali, zahtjev za izvanrednim preispitivanjem pravomoćne presude i ustavna tužba.

Izbjeći će zatvor zbog lošeg zdravstvenog stanja?!

No Horvatinčiću ostaje i mogućnost da zatraži odgodu izvršenja kazne. Odgoda se može tražiti, navodi se u Zakonu o izvršenju kazne zatvora, zbog poslovnih, obiteljskih ili zdravstvenih razloga, odnosno “zbog teške akutne bolesti ili znatnog pogoršanja postojeće kronične bolesti za čije liječenje nema uvjeta u kaznionici ili zatvoru”.

Baš bi se na to mogao pozvati Horvatinčić koji je tijekom suđenja tvrdio kako je obolio od karcinoma kostiju, koji 18 mjeseci liječi kemoterapijom. A naveo je i da je od nerviranja obolio i od raka želuca.

Odgodu bi mogao dobiti sve dok bolest traje, a ako nije izrazito teška, najdulje do godinu dana.

Ako jednog dana i dođe u zatvor, morat će se javiti u Centar za dijagnostiku u Zagrebu, gdje se obavlja medicinska, socijalna, psihološka, pedagoška i kriminološka obrada zatvorenika.

Horvatinčić u zatvoru? Po tom pitanju skeptičan je sin stradalog para.

- Ne vjerujem dok ga ne vidim iza rešetaka. Skeptičan sam dok ne vidim sve to na papiru. Vjerujem da je Hrvatska ozbiljna država s kompetentnim sucima, stoga se nadamo da će presuda biti potvrđena - rekao je Federico Salpietro, sin stradalog para.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Usmrtio ženu na pješačkom, dobio uvjetnu kaznu

Da je Horvatinčić čovjek koji je opasan za kormilom na moru ili volanom na cesti govori niz konkretnih slučajeva iz njegove prošlosti kada je usmrtio još dvoje ljudi, a više njih ozlijedio.

Gotovo se uvijek uz pomoć utjecajnih prijatelja i vještih odvjetnika iz svih slučajeva uspio izvući najblažim kaznama.

Manda Vučković je još 11. veljače 1980. godine na pješačkom prijelazu završila pod kotačima Horvatinčićeva jurećeg automobila. Nesretna žena je umrla još u kolima Hitne, a njena kćer tada je teško ozlijeđena.

Nesavjesni vozač unesrećenima nije pomogao, već je doslovce pobjegao pravdajući se za suđenja kako ima patološki strah od krvi. Tada se izvukao samo s uvjetnom kaznom od 6 mjeseci uvjetno na dvije godine.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jurio i izazvao nesreću u kojoj je poginula žena

Krajem veljače 1989.g. 'pala' je i druga Horvatinčićeva žrtva u prometu. Na zagrebačkoj aleji Bologne ponovo je prebrzom vožnjom izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginula Nada Petrović iz Zagreba.

Početkom siječnja 2009. godine Horvatinčić je na Žumberačkom putu pokraj Bregane prebrzom vožnjom prouzročio još jednu nesreću. Vladimir Iveković iz Sv. Nedelje i njegovih troje suputnika su na svu sreću prošli samo sa lakšim ozljedama.

Horvatinčić je kažnjen tek s prekršajnim nalogom.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U 12 godina 31 prekršaj u prometu

Policija je utvrdila kako je Horvatinčić u vremenu od 28.8.1999. do 15.2.2011. godine počinio ukupno 31 prekršaj u prometu, i to uglavnom one teže s prekoračenjem brzine i slično.

Tijekom ovog sudskog postupka, u kojem je poginuo talijanski bračni par, tužiteljstvo je tvrdilo da je još pet puta počinio prometne prekršaje. Bez vozačke dozvole nikada nije ostao.

Trajno ju je dragovoljno vratio tek kad mu je izvanrednim liječničkim pregledom 2017. godine utvrđena trajna nesposobnost za upravljanje motornim vozilom zbog sinkope.