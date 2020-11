Ne može zbog manjeg poreza rasti plaća onom tko ga ne plaća

<p>U raspravi o poreznim izmjenama čuli smo razne argumente i rješenja. Pa i ona ekstremne, od Radničke fronte, da oni između 15.000 i 30.000 kuna trebaju platiti porez od 40 posto. A iznad 30.000 kuna osnovice porez bi bio 80 posto.</p><p>Porezne izmjene su uvijek plodno tlo za populiste koji se često prikazuju kao narodni tribuni. To što će se neki IT inženjer samo prijaviti u neku od susjednih zemalja, pa od njegove plaće nećemo imati ništa s takvim porezom, često padne u drugi plan.</p><p>Kao i to da nikad nisu za oporezivanje imovine i nekretnina, pa čak i ako bi oni s jednom nekretninom bolje prošli jer sad za nju plaćaju komunalnu naknadu, a inače bi bili oslobođeni poreza na imovinu.</p><p>No temeljna zabluda u raspravi o porezu na dohodak je gledati koliko će kome ostati više nakon izmjene, a ne gledati koliko je dosad plaćao poreza. Jer ne može netko tko ne plaća porez sada dobiti više s nižom stopom. Kao ni onaj koji je plaćao 500 kuna poreza, da mu plaća s nižim porezom poraste za tisuću kuna. Osoba s dvoje djece u Zagrebu i plaćom od 8500 kuna plati sad 98 kuna poreza i prireza. Osoba s jednim djetetom plaća porez tek na dio iznad 5700 kuna.</p><p>Mladi plaćaju tek pola poreznih stopa. Dvije trećine uopće ne plaća nikakav porez na dohodak. Smanjivanje poreznih stopa na plaće na 20 i 30 posto je zato dobar korak naprijed iako uvijek može i više. Činjenica je da, što je nekome veća plaća, više će mu i ostati. I to zato što je dosad plaćao znatno više. Priče o stopama od 40, 50 ili 80 posto za one s najvišim plaćama su čisti populizam.</p><p>Taj porez neće riješiti problem niskog dohotka i problem onih koji jedva preživljavaju s 3500 ili 4000 kuna. Jer ionako ne plaćaju porez. To moramo postići boljom konkurentnošću, snižavanjem ostalih davanja i rastom.</p><p>Koje će pratiti uprava bez korupcije, pošteni natječaji, zapošljavanje sposobnih a ne podobnih...</p>