Britanska vlada odlučila je od nedjelje uvesti stroge mjere za London i jugoistok Engleske, pogodivši time planove o božićnim okupljanjima, kako bi pokušala suzbiti širenje zaraze pripisano novom soju koronavirusa.

- Čini se da je širenje uzrokovano novim sojem virusa" koji se lakše širi - rekao je premijer Boris Johnson na konferenciji za novinare. Međutim, naglasio je da "ništa ne govori o tome da bi bio smrtonosniji ili da bi uzrokovao teži oblik bolesti", ili da bi smanjio efikasnost cjepiva.

Za građane Londona najavio je četvrti i najviši stupanj restrikcija, dobit će naputak da ostanu doma, a dućani koji nisu nužni zatvorit će se, čime će biti onemogućeno i kupovanje božićnih darova u zadnji trenutak.

Pubovi, restorani i muzeji već su zatvoreni od prošlog vikenda. Putovanja izvan te zone su zabranjena.

Johnson je rekao da je njegova vlada morala odbaciti planove o olakšavanju restrikcija za Božić zbog porasta broja slučajeva novog soja koronavirusa.

- S obzirom na rane dokaze koje imamo o novom soju virusa, potencijalni rizik koji predstavlja, teška srca moram vam reći da ne možemo nastaviti s Božićem kako smo planirali - objavio je premijer.

Ljudi koji žive u područjima koja će biti pokrivena novim mjerama neće se moći miješati s drugim kućanstvima, a oni u drugim područjima moći će se okupiti samo jedan dan umjesto pet.

Velika Britanija je uz Italiju najpogođenija zemlja koronavirusom u Europi, s više od 67.000 umrlih. U subotu je prešla prag od dva milijuna zaraženih.

Govoreći o novom soju koronavirusa, Johnson je istaknuo da je on "možda 70 posto zarazniji od starog soja, originalne verzije bolesti".

Britanske zdravstvene vlasti objavile su nešto ranije u subotu da bi se novi soj koronavirusa otkriven u Velikoj Britaniji mogao brže širiti među populacijom, istaknuvši da još uvijek nastoje utvrditi je li on i smrtonosniji.

- Savjetodavna grupa za hitne i nove opasnosti od respiratornih virusa (NERVTAG) sada smatra da bi se taj novi soj mogao brže širiti - među populacijom, rekao je glavni britanski epidemiolog Chris Whitty.

- Trenutačno nema naznaka da novi soj koronavirusa uzrokuje veću smrtnost niti da utječe na cjepivo i načine liječenja, no u tijeku su hitna istraživanja koja bi to trebala i potvrditi - kazao je, dodavši da je Velika Britanija obavijestila Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) o bržem širenju ovog soja virusa.

Ranije mutacije SARS-CoVa-2 već su primijećene i prijavljene širom svijeta.

U Engleskoj trenutačno u "vrlo visokoj" rizičnoj razini ograničenja živi oko 38 milijuna ljudi ili 68 posto stanovništva.

Ujedinjeno Kraljevstvo 8. prosinca je pokrenulo masovnu kampanju cijepljenja, u sklopu koje je prioritet dan osobama treće životne dobi i njegovateljima.

Očekuje se da, nakon cjepiva Pfizer-BioNTecha Britanska agencija za lijekove (MHRA) 28. ili 29. prosinca odobri i drugo cjepivo, ono koje je razvio laboratorij AstraZeneca u suradnji sa Sveučilištem u Oxfordu, prenosi The Telegraph.