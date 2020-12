Ograničavaju se privatna okupljanja, mise i ostale crkvene aktivnosti opuštaju se na Badnjak i Božić, te se uvodi zabrana napuštanja županije u kojoj netko ima prebivalište ili boravište.



POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:





Stožer je postrožio mjere, one koje su trajale do 21. prosinca se produljuju, a donesene su i nove, koje vrijede od 21. 12. Na privatnim okupljanjima najviše se može okupiti deset ljudi, i to iz dva različita kućanstva.

- Zabrana putovanja u druge županije ne odnosi se na osoblje nužno za održavanje i opskrbu, održavanje zdravstvenih i veterinarskih službi, dostave lijekova, komunalnih službi, zaštitarske službe i medije, pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb, putovanja s posla na posao, žurne i operativne službe te diplomatsko osoblje - rekao je šef MUP-a Davor Božinović. Dopušteno je i kretanje između Zagreba i Zagrebačke županije.

Prilikom ulaska i izlaska iz županija nužno je držati se mjera distance i imati iskaznicu koja prikazuje pripadnost onima koji su uključeni u iznimke. Propusnice izdaju županijski stožeri, a nove mjere i ograničenja traju do 8. siječnja 2021. godine. Uvođenje propusnica počinje 23. prosinca. Sve informacije za izdavanje propusnica mogu se dobiti na e-mail propusnice@rdd.gov.hr, zatim na telefon 0800-80-90 ili na web stranici epropusnice.gov.hr.

Osobni slučajevi za putovanja u pravilu se neće dopuštati, s izuzetkom, naprimjer, posjeta liječniku. Moguće je izdavanje propusnica i u drugim rijetkim iznimnim slučajevima, o čemu će odlučivati Ravnateljstvo civilne zaštite. Inače, suprotno nekim najavama ovih dana, oni koji su uplatili neke aranžmane moći će napustiti svoju županiju.

Za Badnjak i Božić, 24. i 25. prosinca u crkvama će iznimno biti dopuštena misna slavlja s više od 25 osoba, uz ograničenje broja ljudi temeljenom na kriteriju da svaka osoba ima sedam kvadratnih metara za sebe, kazao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Preporuka je da sve mise na Badnjak završe do 22 sata. Također je i da preporuka da svaki drugi red u crkvi bude za sjedenje. Na pitanje novinara zašto se po uzoru na Crkvu ne dopusti i ugostiteljima rad pod tim istim uvjetima, s obzirom na to da je njima prosinac najviši po prihodima.

Iznenađeni ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak malo je gledao u Božinovića, a onda procijedio: “Ugostitelji?”. Onda je već pomalo nervozan podsjetio da su rad ugostiteljskih objekata ranije zabranili. Novinar je ustrajao na odgovoru zašto im se ne omogući pod istim uvjetima kao crkvama. “Odgovor zašto im se ne omogući je nemoguć. Mjerama nastojimo smanjiti kontakte, ali da ne zabranimo aktivnosti koje su potrebne iz gospodarskih, socijalnih, psiholoških i mentalnih razloga. Ova je mjera zbog poštovanja želja vjernika za duhovnim mirom”, objašnjavao je Capak. A potom mu je “uskočio u pomoć” i Božinović.

- Zaraza proizlazi iz obiteljskih okupljanja. Kad virus dođe u obitelj, s obzirom na to da su u zatvorenim prostorima, zarazi se većina ili svi. Zato ove mjere ograničenja nisu namijenjene restrikciji, nego razumijevanju da putovanje u posjet obitelji u ovo doba godine predstavlja veliki rizik - rekao je Božinović. Na pitanje hoće li članovi Stožera ići na misu i time prekršiti preporuke, odgovorili su potvrdno.

- Ja ću otići na polnoćku, bit ću vani. I idem svake nedjelje na misu. Stojim vani. Evo, ako ste htjeli osoban odgovor. I ne vidim zašto je to uopće problem - rekla je ravnateljica Zarazne Alemka Markotić, nakon koje se odmah nadovezao i Capak.

- Prije 34 godine, kad mi se rodila kći, zadnji sam put išao na polnoćku u ponoć. Već 34 godine idem u pola 8 na malu ponoćku, idem i ove godine - rekao je Capak. Zanimljivo da je Capak desetak minuta prije rekao kako su Stožer i HZJZ “čvrsto preporučili da se mise održavaju online te putem televizije i radija” te da ih vjernici tako prakticiraju. Inače, jučer su zabilježena 3272 nova slučaja zaraze virusom i 68 preminulih. Na respiratoru su 294 čovjeka.

Mogu li ljudi iz Zaprešića putovati na posao u Zagreb i nakon što se uvedu propusnice?

Da. Uvodi se zabrana napuštanja županije u kojoj se ima prebivalište ili boravište, a ta mjera stupa na snagu 23. prosinca. No moguće je kretanje između Zagreba i Zagrebačke županije.

Mogu li ljudi iz Splita putovati u Dubrovnik i nakon što se uvedu propusnice?

Ne. Moguće je iznimno s propusnicom koju izdaju županijski stožeri, u opravdanim slučajevima može ih izdati i Ravnateljstvo civilne zaštite. Morate imati neodgodiv razlog.

Mogu li otići na zimski odmor u drugu županiju ako imam rezervaciju smještaja?

Da. Ako ljudi imaju rezervaciju napravljenu prije stupanja mjera na snagu, tad će moći otići u željenu destinaciju uz rezervaciju, a preporučuje se i traženje propusnice.

Tko sve može putovati bez propusnice i koji su razlozi?

Osoblje za održavanje prometa, u službama zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, zaštitari, novinari, pacijenti, putovanje na posao.

Ako otputujem u drugu županiju prije stupanja mjera na snagu, hoću li se bez kazne moći vratiti u mjesto prebivališta?

Da. Svi koji prije 23. prosinca otputuje u neko mjesto izvan svoje županije prebivališta, moći će se vratiti bez obzira na to što nemaju propusnicu i bez eventualnih kazni.

Ako se skrbim za starije roditelje, a oni su u drugoj županiji, mogu li do njih bez propusnica?

Ne. Svaki odlazak u drugu županiju, a da niste pripadnik hitnh službi, dostave lijekova, pacijent..., nije moguć. Bez valjane propusnice ne možete napustiti županiju.

Mogu li vjernici otići na misna slavlja uoči i za sam Božić?

Da. Stožer smatra da je ova mjera dopuštena zbog poštovanja želja vjernika za duhovnim mirom. Svaki vjernik ili obitelj u crkvi će morati imati sedam metara četvornih.