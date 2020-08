'Ne možemo turistima prodavati krevet, sunce i more. Oni žele domaću hranu i u to ulažemo'

Preraspodijelili smo radno vrijeme, odnosno smanjili ga jer gostiju nema ni u približnom broju kao lani. Ali nema predaje, kaže Saša Šapić, vlasnik izletišta i vinotočja 'Vinia'

<p>Dok smo sjedili na terasi izletišta i vinotočje „Vinia“ na pitomim obroncima Bilogore u prigradskom naselju Puričani, odakle puca pogled na Bjelovar, razgovarali smo sa <strong>Sašom Šapić,</strong> koji je uz suprugu <strong>Tajanu </strong>vlasnik ovog prekrasnog zdanja. Pri zalasku sunca koji je okupao četiri kilometara udaljeni Bjelovar u zlatnim bojama, pored nekoliko gostiju Saša nam je govorio o poteškoćama s kojima se susreću u poslovanju od kad se pojavila pandemija. Kaže da je sve iznenadila, ali oni se pokušavaju prilagoditi novonastalim okolnostima. Nisu otpuštali nikog od šest zaposlenih jer su im državne mjere pomogle.</p><p>- Preraspodijelili smo radno vrijeme, odnosno smanjili ga jer gostiju nema ni u približnom broju kao lani. Ilustracije radi, broj kampera je do sada smanjen za gotovo 80 posto, ali se nadamo da će se po povratku ljudi s Jadrana stanje popraviti. Malo gostiju dolazi na noćenje jer se boje virusa. Nekad se za organizirane veselice okupilo 100 ljudi, danas se taj broj sveo na 20-ak i to uglavnom članova najbliže obitelji – precizira stanje.</p><p>Saša je žilav čovjek i ne misli se predati već poput svrdla traži nove načine poslovanja, ali pri tome misli da je uloga države u ovako ekstremnim situacijama nezamjenjiva.</p><p>- Pogledajte oko sebe. Sve zemlje financiraju domaću proizvodnju. Na primjer, Talijan za litru vina dobije od države jedan euro i onda ga mogu izvesti kod nas po cijeni koja je za litru vrhunskog vina kakvo proizvodimo ispod cijene proizvodnje. Ista je stvar s rajčicama, paprikom i ostalim proizvodima. Poticati i stimulirati domaću proizvodnju jer od nje se živi – pojašnjava naš sugovornik. Govori da se uvoz ne može i ne smije zabraniti, ali se domaći proizvod treba štititi kroz subvenciju jer je kvalitetniji i novac ostaje kod nas.</p><p>- Država ne može opstati na turizmu ovog tipa. Prodati krevet, more i sunce. Gostu treba na tanjur servirati domaći proizvod. Kako staviti baby beef, kad je junetina u Italiji jeftinija, jer država za svako prodano june daje 100 eura premije. Doista se moramo okrenuti svojoj proizvodnji i subvencijama. To je kao da kupujete talijanski svježi sir za svoj lokal, a u susjedstvu vam žive roditelji koji se bave proizvodnjom sira i mliječnih proizvoda – kaže Šapić.</p><p>Do pojave korone Šapićima su dolazili gosti na višednevni boravak. U svojoj ponudi oni zadovoljavaju i najprobirljivije goste, posebice one koje interesira „muving“ po Bjelovaru i okolici. Za sve uzraste su pripremili sadržaj. Kako za one najmlađe pa do onih željnih jahaćih tura po Bilogori i okolici. Imaju dječju igraonicu i igralište na otvorenom, a ona starija djeca mogu polaziti školu jahanja koju vodi kćer Laura, inače profesionalna trenerica. No, oni željni upoznavanja ovog dijela Hrvatske imaju mogućnost da kroz četiri rute u sklopu projekta „Zelena Hrvatska“ dožive Podravinu, Bilogoru, Moslavinu i Prigorje. Taj program se pokazao punim pogotkom.</p><p>- Program je baziran na petodnevnom boravku. Prvi dan je razgledavanje Bjelovara i okolice. Obilazak Romske kuće, Vinarije Coner, Etno park u Velikom Trojstvu. Drugi se dan nakon doručka ide u posjetu Križevcima i Kalniku, gdje imaju gastro ponudu i posjet pivnici. Treći dan je rezerviran za odlazak na Dravu, Špišić Bukovicu gdje mogu pucati iz lovačke puške i imaju mogućnost kušati lovačke specijalitete. Četvrti dan je posjeta Garešnici i okolici, dok je zadnji, peti dan za razgledanje Čazme i okolice te šetnju po Moslavini – pojašnjava Šapić.</p><p>Uz smještaj u sjajnim sobama te degustacije nekoliko vrsti kvalitetnih vina, kamperi uglavnom koriste svoje bicikle za ture po Bilogori i okolici Bjelovara. Da ne zaboravimo, i lovci mogu doći na svoje, jer Šapići u svom programu imaju i lovni turizam.</p><p>Vinia je prepuna sadržaja, ali, na nesreću, gostiju je puno manje nego lani. No, oni se ne predaju.</p>