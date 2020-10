"Ne očekujem puno veće brojke, optimističniji sam od premijera"

Puno ljudi koji su preboljeli covid nisu razvili proutijela ili smo ih brzo izgubili. Treba napraviti pametnije cjepivo koje će duže trajati i duže nas štititi, smatra Gordan Lauc

<p>Hrvatska i u četvrtak bilježi novi rekord u broju zaraženih koronavirusom. U posljednja 24 sata zabilježeno je 2776 novih slučajeva zaraze, a među njima je 985 pacijenata na bolničkom liječenju.</p><p>O aktualnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj u <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a569645/Mislim-da-bi-iduci-tjedan-mogli-doci-do-porasta-od-3-do-4-tisuce-ljudi.html" target="_blank">Dnevniku N1</a> govorio je naš znanstvenik i član Znanstvenog Savjeta Vlade Gordan Lauc. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Tri scenarija za Hrvatsku</strong></p><p>"Ako pogledamo što se dogodilo u najgorim primjerima u Europi, ja osobno vjerujem da ćemo mi stati niže. Mislim da je Zagreb već negdje na vrhuncu, a da bi Hrvatska idući tjedan mogla doći do porasta od tri do četiri tisuće ljudi. Mi smo imali veliki broj zaraženih tijekom ljeta, kad smo malo testirali i taj broj zaraženih će nas onemogućiti da se vinemo u visine", rekao je Lauc. </p><p>"Jako je bitan broj testova u našem ukupnog broja. Vidimo da se brzina povećavanja smanjuje. Idemo s porastom prema dolje te ja osobno ne očekujem puno više brojeve", ističe. </p><p>"Moja procjena je optimističnija od one premijerove", tvrdi Lauc. </p><p>Osvrnuo se na novi soj virusa koji se širi iz Španjolske. </p><p>"Soj koji se jako proširi, znači da je on manje patogen. Ja vjerujem da sve ove nove varijante koje se pojave će biti manje opasne", rekao je Lauc. </p><p>Koliko nas antitijela štite od nove zaraze?</p><p>"Puno ljudi koji su preboljeli covid nisu razvili proutijela ili smo ih brzo izgubili. Treba napraviti pametnije cjepivo koje će duže trajati i duže nas štititi. Još uvijek nismo sigurni koliko je netko nakon što preboli covid otporan", kazao je znanstvenik. </p>