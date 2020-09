'Ne odbacujem mogućnost da se kandidiram za gradonačelnicu Zagreba, a razgovori tek slijede'

Predsjednica Glasa napominje kako o to jedna ozbiljna priča oko koje treba sjesti te donijeti razumnu i pametnu odluku, jer Zagreb traži ozbiljnu priču, a za nju su potrebi ozbiljni ljudi...

<p><strong>Anka Mrak Taritaš</strong> (GLAS) ne odbacuje mogućnost da će kandidirati za gradonačelnicu Zagreba na lokalnim izborima koji bi trebali biti u svibnju iduće godine, no napominje kako se oko tog pitanja tek treba sjesti i dogovoriti. </p><p>- To je jedna ozbiljna priča. Ne odbacujem tu mogućnost, ali oko toga zaista treba sjesti i donijeti razumnu, pametnu odluku te odraditi dobar posao kako bi građanima i samom Zagrebu omogućili iskorak. Ključno je pitanje vidjeti kakav Zagreb želimo 2050. godine, jer Grad traži nekoga tko se neće baviti fontanama i uljepšavanjem izvana, a ne iznutra. Zagreb traži ozbiljnu priču, a za nju trebamo ozbiljne ljude koji će sjesti i dogovoriti se - poručila je Mrak Taritaš.</p><p>Napomenula je kako su lokalni izbori interesantni posebno u Zagrebu.</p><p>- HDZ odnosno Andrej Plenković neće propustiti priliku imati nekakvog kandidata i svojim uspjesima pridodati i Zagreb. Na nama je da tome ne bude tako. O tome iza kojeg kandidata ili kandidatkinje ćemo stati to trebamo sjesti i dogovoriti. Sigurno ćemo vas obavijestiti na vrijeme - kazala je Mrak Taritaš.</p><p><strong>Marijana Puljak</strong> i <strong>Dalija Orešković</strong> potvrdile su kako Pametno i Stranka s Imenom i prezimenom kako pregovaraju o ujedinjenu u jedinstvenu stranku te da će se sve uskoro čuti. </p><p>- Okrupnjavanje snaga je nešto o čemu smo govorili tijekom izborne kampanje za parlamentarne izbore, jer građanima želimo ponuditi jaču opcija centra - kazala je Puljak. </p><p>Izgledno ujedinjavanje veseli i Orešković koja navod da članstvo i birači reagiraju dobro, jer u njima vide nadu i prepoznaju opciju koja želi izgraditi nove temelje države i društva </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>