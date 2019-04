'Ne postoje dokazi da je Donald Trump bio u dosluhu s Rusima'

Američki državni odvjetnik William Barr objavio je u četvrtak kako ne postoje dokazi da je predsjednik Donald Trump bio u dosluhu s Rusijom, ali je rekao da su ruski hakeri pokušavali utjecati na izbore 2016. godine, javlja RT.

Barr je to rekao na konferenciji za novinare prije objave izvještaja posebnog tužitelja Roberta Muellera koji je istraživao rusko miješanje u američke izbore 2016. godine.

Journalist to Barr: How do you respond to criticism, you’re receiving from Dems, that you’re acting more as attorney for the president rather than chief law enforcement officer?



WATCH AG’s reply: ⬇️ pic.twitter.com/1IzPZBDlQA