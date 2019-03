Ne povećaju li plaće, sudovi bi se mogli naći u problemima

Suci i tužitelji dobit će povećanje osnovice plaće za šest posto što bi trebalo, između ostaloga, rezultirati učinkovitijim i bržim pravosuđem. I dok njihovo povećanje plaća nikome nije sporno, primjerice suci sad neće imati plaće manje od 11.000 kuna neto, problemi bi mogli nastati ne nađe li se novac i za službenike, namještenike , informatičare i druge djelatnike na sudovima i tužiteljstvima koji godinama upozoravaju da su potplaćeni, da ih nema dovoljno te da ih sve više odlazi.

Prvo su službenici i namještenici USKOK-a, njih 37, s kolegama sa Županijskog suda u Zagrebu zatražili promjenu Zakona o plaćama jer njihove prosječne, osnovne plaće - bez dodataka, iznose od 3500 do 4000 kuna neto.

' Pa ljudi moji, je li to plaća?!'

Sudski službenici koji rade na uskočkim predmetima na Županijskom sudu u Zagrebu predali su predsjedniku suda peticiju kojom traže 20 posto dodatka na plaću ili u protivnom više neće raditi na tim predmetima. Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić je rekao da ih razumije da su razgovarali s ministrom i vjeruje da će im biti udovoljeno.

Potom su 26. veljače prosvjedovali zaposlenici i namještenici Županijskog suda u Splitu.

- Početna plaća sudske zapisničarke je 3200 kuna, a one koje rade 40 godina, uspiju doći do 4.000 do 4.500 kuna. Namještenici su nam do sada imali od 2500 do 2700 kuna i sada su povećanjem minimalca, po prvi put dobili tri tisuće kuna. Pa ljudi moji, je li to plaća?! Ako jest i ako su ovo uhljebi, onda pozivam sve da dođu da ih uhljebimo. No, nitko se ne javlja na naše natječaje. Ovo je spontana pobuna da se ljudima bilo što prizna. Jer Ministarstvo pravosuđa kaže da će problem s našim plaćama riješiti Ministarstvo uprave, koji će zakon o tome napisati za par godina. To je prebacivanje loptice i ništa se ne rješava – ustvrdila je t ada Irena Parac dodala je i kako su ogorčeni na Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) koji im je zabranio štrajk.

- Sindikat je digao ruke od nas, izdao nas je. Sindikat očito radi za Vladu. Ne štite naše interese, čak nam i prijete. Jučer smo se svi skupa ispisali iz sindikata- rekla je tijekom prosvjeda 26. veljače Parac iz sudske uprave Županijskog suda u Splitu. Iako su se sutradan trebali održati prosvjedi i na Županijskom i Prekršajnom sudu u Zagrebu, oni su, navodno, po naputku SDLSN-a otkazani, dok se prosvjedovalo na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu i Općinskom sudu u Novom Zagrebu.

Ako se ništa ne promijeni, najvjerojatnije će organizirati novi prosvjed

Odmah nakon prosvjeda reagirao je i resorni ministar Dražen Bošnjaković.

- Niske plaće razlog su problema popunjavanja radnih mjesta u pravosudnim tijelima s kojim se čelnici susreću dulji niz godina, a posebno je prisutan trend premještaja sudskih i državnoodvjetničkih službenika u tijela državne uprave, Poreznu upravu ili Carinu zbog većih koeficijenata i/ili manjeg i lakšeg opsega poslova dok je činjenica da nema evidentiranog premještaja državnih i javnih službenika u pravosudna tijela, izvijestio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kolegu Lovru Kuščevića, ministra uprave.

Predložio mu je da se rješavanju problema plaća u državnih službenika u pravosudnim tijelima pristupi u više faza. U prvoj bi se, po prijedlogu ministra pravosuđa, koeficijent za obračun plaće najniže rangiranih službenika povećao za 12 posto, za koliko je Uredbom Vlade povećana minimalna plaća.

I dok konkretnih financijskih koristi zaposlenici i namještenici još nemaju odlučili su se organizirati i udružiti vođeni principom 'zajedno smo jači'. Službenici i namještenici Županijskog suda u Splitu sa službenicima Općinskog i Županijskog državnog odvjetništva u Splitu osnovali su ovaj tjedan, točno mjesec dana nakon prosvjeda u veljači, sindikalnu podružnicu, Sindikata pravosudne policije Hrvatske. Podružnica za sada ima 118 članova.

- Najvjerojatnije će se ići u novi prosvjed ako se nešto ne pokrene s mrtve točke - rekla nam je sindikalna povjerenica Tamara Čatlak Cindro. Voditeljica Odjela za pomoć žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Splitu dodala je kako dobivaju upite za članstvom i s Općinskog, Prekršajnog i Trgovačkog suda u Splitu.

Službenici 'krpaju kraj s krajem'

- Sudski službenici i namještenici predstavljaju značajan segment sustava pravosuđa i njihov odgovoran rad u velikoj mjeri doprinosi učinkovitosti pravosudnih tijela. Međutim nisu adekvatno plaćeni za svoj rad. Ogromna je razlika, ako uspoređujemo njihove plaće s plaćama u drugim državnim tijelima, na poslovima iste ili slične složenosti poslova, na štetu sudskih službenika. Pravosudne policajce sa službenicima i namještenicima pravosudnih tijela povezuju nezadovoljstvo niskim plaćama, dugogodišnjom nebrigom i nezainteresiranosti poslodavca, što u konačnici rezultira odlaskom službenika iz sustava. Dopisi iz jednog ministarstva u drugo, postupak mirenja, odugovlačenje s imenovanjem osobe zadužene za mirenje, predstavljaju samo kupovanje vremena i ništa drugo. Službenici i dalje preživljavaju i 'krpaju kraj s krajem'- kažu u Sindikatu pravosudne policije Hrvatske ističući kako im neprihvatljivo parcijalno uređenje sustava plaća i dodatak za posebne uvjete rada samo jednoj kategoriji zaposlenika.