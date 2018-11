Ne prijavljujte me! Domaći sam dečec, iako to možda ne bi rekli

Potaknut protumigrantskom histerijom, koja se ovih dana širi Hrvatskom, Zagrepčanin Ato Markin, podrijetlom iz Gane, napisao je simpatičnu objavu na Facebooku.

Prenosimo je u cijelosti:

Ne prijavljujte me policiji. Domaći sam dečec iako na prvi pogled ne bi rekli.

Rođen u Petrovoj bolnici kao svi pravi Zagrepčani. Inače uvijek obrijan, fine zurkice i tako to... Sadašnji look je za potrebe snimanja jednog filma.

#Samokažem da me ne zamijenite za migranta.

I za kraj hit pitanje - Jel vam izgledam nervozno

Markin je postom želio aludirati na slučaj iz Samobora, kada je gospođa strane djelatnike koji rade u tvrtki Mate Rimca zamijenila za migrante te ih prijavila policiji.

- Tome se ne čudim, no žalim što se ovakve situacije događaju u Hrvatskoj. Ako si imalo drugačiji i ako se po bilo čemu izdvajaš, odmah si označen kao sumnjiv i opasan, i to je loše - rekao je Markin za Dnevnik.hr koji kaže kako je sliku i post objavio iz zafrkancije.

- Rođen sam u Zagrebu, tu živim više od 30 godina... Ma najbolje da me prijave - kaže bivši novinar, koji priznaje da je ipak imao jednu neugodnu situaciju, ali ne u Hrvatskoj, već u Sloveniji.

Krenuo je kod prijatelja i kad je izlazio iz auta, uočili su ga slovenski policijaci koji su išli u suprotnom smjeru. Spazivši ga, odmah su okrenuli vozilo, krenuli za njim i dobro ga promotrili.

- Nisu me zaustavili niti legitimirali, ali vidjelo se da su me detektirali kao sumnjivog ili kao migranta - rekao je Markin i dodao kako mu situacija nije bila neugodna, već smiješna.

- Mi (Hrvati) zaboravljamo da puno naših ljudi radi u Njemačkoj, Austriji, Kanadi, SAD-u ili Australiji i nitko ih ne doživljava kao ugrozu - navodi Markin.

Tema: Hrvatska