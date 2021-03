Nije me uhvatila korona, ali nisam ni ja nju još, hoću!, smije se doktor Radmilo Petrović, epidemiolog koji je prije gotovo 50 godina, kroz nekoliko mjeseci 1972., obilazio Jugoslaviju uzduž i poprijeko u suzbijanju epidemije velikih boginja. Izbila je upravo u ožujku te godine, na Kosovu, i zaustavljena je nekoliko mjeseci kasnije, masovnim cijepljenjem 18 milijuna ljudi. Neki su bili cijepljeni i ranije pa zbog isteka imuniteta docijepljeni, drugi dio građana bio je cijepljen prvi put.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijepljenje državnog vrha

Posao doktora Petrovića, umirovljenog epidemiologa beogradskog instituta "Torlak" za virusologiju, vakcine i serume, bio je, između ostalog, otputovati gdje god se sumnjivi slučaj pojavio, uzeti uzorak i vratiti ga u institut na testiranje. Uzorak se obično uzimao iz gnojnog čira na koži, a zaraženi su umirali u teškim mukama. Razboljelo se oko 180 ljudi, gotovo 40 ih je preminulo, epidemiju se uspjelo zadržati na području Srbije i Kosova, dva su slučaja bila još u Crnoj Gori, zbog čega je cijeli Plav stavljen u karantenu. Nekoliko je sumnjivih slučajeva bilo u Bosni, i samo jedan u Hrvatskoj. Cjepivo se, međutim, ovdje proizvodilo, na Imunološkom zavodu u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- I na zalihama Zavoda je bilo oko milijun doza, stizale su nam i iz cijeloga svijeta, a Imunološki je proizvodio punom parom, prisjeća se dr. Petrović, koji se u Zagrebu susreo i sa dr. Franom Mihaljevićem, čuvenim našim liječnikom i osnivačem suvremene infektologije, po kojem je nazvana i klinika u Zagrebu. Petrović je, kaže, u Zagreb stigao zbog jednog sumnjivog slučaja, vjerovalo se da je riječ o velikim boginjama i pacijent je bio izoliran na Sljemenu, no ispostavilo se da ipak nije u pitanju variola vera.

'Da se u Jugoslaviji nije sustavno cijepilo, posljedice od variole bi bile katastrofalne'

- Kad je krenulo cijepljenje, ljudi su stajali u kilometarskim kolonama zavrnutih rukava, hrlilo se na cijepljenje jer su se bojali smrti, prisjeća se dr. Petrović. Mnogi su bili i ranije cijepljeni no bolesti nije bilo dugo, tad već oko četrdeset godina, pa se nije niti docjepljivalo dovoljno redovito. Ustanovljeno je da imunitet nakon cjepiva ne traje sedam godina, kako se mislilo, nego tri, zato se išlo u revakcinaciju u cijeloj Jugoslaviji. Da mnogi već nisu ranije bili cijepljeni, i imali bilo kakav imunitet na boginje, posljedice bi bile katastrofalne, daleko veće od 40 mrtvih, smatra epidemiolog. Nisu mu jasni, kaže nam, današnji "antivakseri".

- Ne znam što je tim ljudima, nisu svoji. Krive su i društvene mreže, uvjeren sam u to. Ljudi ne znaju o čemu govore. Pa cjepiva su, tako i ova sad, epohalni izum. Da ih nema, danas bismo umirali u mukama zbog velikih boginja, bjesnoće, od hripavca, dječje paralize, da ne nabrajam čega sve. Zamislite kakav bi svijet bio, užasan - ako bi ga više uopće i bilo, priča dr. Petrović koji je, kako kaže, dobro proučio sva cjepiva protiv Covida, trenutačno dostupna na tržištu.

- To mi je posao, cjepivima sam se bavio cijeli svoj radni vijek, otkad sam 60-tih kao mladi liječnik vodio stanicu za kontinuirano cijepljenje u Osijeku, tamo je započela moja karijera. Tražio sam, i dobio, kinesko cjepivo Sinopharm protiv korone, mislim da ima najmanje nuspojava. Ni ja niti itko od onih kojima sam to cjepivo preporučio, nije imao niti najmanje nuspojave, čak ni lokalnu reakciju. Srbija je dobila dva milijuna doza, stiže nam i treći milijun, kaže liječnik u mirovini. On je svoje cjepivo primio već u obje doze, i osjeća se jako dobro, kaže. Pita jesmo li se i sami cijepili. Odgovaramo kako to u Hrvatskoj ide sporo, i kako smo u kategoriji onih koji će na red doći na kraju.

- Novinari bi trebali biti visoko u prioritetnim grupama, kod nas u Srbiji jesu. Radite posao na terenu, i trebali biste se zaštititi, ne daj bože ove bolesti, upozorava nas. A u životu se i svom radnom vijeku nagledao svega, no najgore je bilo gledati, kaže, umiruće od velikih boginja, o čemu je deset godina kasnije snimljen i poznati film "Variola vera" Gorana Markovića.

Na pitanje o sumnji u AstraZenecino cjepivo, iskusni epidemiolog odgovara kako tu sigurno ima "namještaljki".

- Svako cjepivo izaziva reakcije, kojih će, logično, biti veći broj što je i više doza upotrijebljeno. Dogodit će se i više koincidencija s nekom drugom bolešću. Naravno, to treba detaljno ispitati pa tek onda donositi zaključak, no činjenica je da i u tom farmaceutskom svijetu postoji konkurencija, koja jedva čeka ovako nešto. Meni se to cjepivo čini sličnim Sputniku V - vektorska vakcina napravljena od RNK koronavirusa, prebačenog u adenovirus, koji stvara imunost, pojašnjava dr. Petrović.

'Virus će i dalje mutirati i bit će još dugo s nama'

Na pitanje koji su mogući razlozi zbog kojih je u Srbiji život od Covida-19 izgubilo toliko liječnika, njih preko stotinu, kao i više od 30 medicinskih sestara, otkriva kako je to vrlo neobično.

- Prvo, manje je preminulih sestara nego liječnika, puno manje, makar su one puno više u doticaju s pacijentima. Ne znam je li zaštita bila nedovoljna, je li se nedovoljno adekvatno koristila, ne znam. Maska gubi funkciju ako ju se nosi više od dva, tri sata, možda su smjene bile predugačke - napominje epidemiolog. U Srbiji je, otkriva, čak 75 posto oboljelih od britanskog soja koronavirusa.

- Virus će i dalje mutirati, on je živo biće koje se prilagođava našim antitijelima, imunitetu. Mijenja svoja svojstva ne bi li opstao u populaciji, i bit će još dugo s nama, zaključuje dr. Petrović. Prije točno godinu dana, kad smo prvi put s njim pričali, pogodio je dvije stvari - da će cjepivo protiv korone biti dostupno baš sad nekako, u ovo doba, ali da nakon toga nema šanse da prozvedene budu na milijarde doza, koliko je potrebno za cijeli svijet.

- Primarni imunitet jamče dvije doze. To znači proizvodnju 16 milijardi doza u kratkome vremenu, tko to može ispuniti? - bio je skeptičan dr. Petrović još u ožujku 2020. kad smo s njim razgovarali za tjednik Express. I bio je u pravu.