Ne samo da će vam uzeti auto, nego ćete još platiti i 'čuvanje'!

Ako se usvoji novi zakon, kazne za neodgovorne vozače drastično rastu, piše Jutarnji list. MUP je predložio da se za neke od najtežih kategorija prometnih prekršaja, a i onima koji ih učestalo ponavljaju, privremeno oduzme vozilo

Bez automobila tako bi mogli ostati oni koji su dvaput pravomoćno kažnjavani za vožnju u krivom smjeru, odbijanje alkotesta, vožnju s oduzetom vozačkom, vožnju s više od 0.5 promila alkohola u krvi ili oni koji su vozili više od 50 kilometara na sat iznad ograničenja u naselju.

MUP bi takvim vozačima mogao oduzeti vozila i do dvije godine te im još i naplatiti čuvanje vozila.

Ministarstvo je u petak izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama - kojim se kazne za neke prekršaje drastično povećavaju, pa i dvostruko, primjerice sa 10 na 20 tisuća kuna, ali se i izriče mogućnost do 60 dana zatvorske kazne za one koji na autocesti voze 50 km/h iznad dopuštene brzine ili prođu zaredom kroz više crvenih svjetala na semaforu - pustilo u postupak e-savjetovanja koje je otvoreno do 4. ožujka.

Tema: Hrvatska