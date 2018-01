'Ne spominji seks s Trumpom': Dali joj 130.000 $ da bi šutjela

Odvjetnik Donalda Trumpa Michael Cohen navodno je porno zvijezdi Stephanie Clifford, odnosno Stormy Daniels, isplatio 130.000 dolara u listopadu 2016, piše Daily Mail.

Odvjetnik Donalda Trumpa navodno je platio bivšoj porno zvijezdi kako bi zataškao da je bila u seksualnim odnosima s trenutnim predsjednikom. U vezi su, prema pisanjima stranih medija, bili prije otprilike deset godina, a cijelo zataškavanje dogodilo se mjesec dana prije izbora za predsjednika.

Foto: 24sata

Trump i Clifford sreli su se na golf terenu u srpnju 2006. godine. Naravno, svi akteri ove priče poriču da se afera ikada dogodila. Sama Clifford je u srijedu napisala priopćenje u kojem je objasnila svoj odnos s Donaldom Trumpom.

- Da sam zaista bila u vezi s njime, vjerujte mi, to ne bi bilo u vijestima, nego biste o tome čitali u mojoj knjizi - napisala je.

The media is recycling an outlandish allegation that Trump settled a $130,000 agreement with Stormy Daniels.



Trump's lawyer, Michael Cohen, provided a signed statement by Stormy Daniels that there was no payment or untoward behavior.#StormyDaniels #FridayFeeling pic.twitter.com/CVBFxNiUva