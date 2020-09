Ne stišavaju se reakcije na Spomenik crvenoj Rijeci: 'To je plitka politička provokacija!'

Nakon jučerašnjeg prosvjeda, Spomenik crvenoj Rijeci - veliku crvenu peterokraku zvijezdu s polomljenim staklom, danas su komentirali Oleg Butković i Gordan Jandroković.

<p>Za neke umjetnička instalacija, a za neke ruglo - Spomenik crvenoj Rijeci tek je jedan dan na vrhu Riječkog nebodera, a već je izazvao buru reakcija. Jučer se veći broj Riječana okupio na Mostu hrvatskih branitelja, otkud su krenuli u prosvjednu šetnju Korzom do Riječkog nebodera. Prosvjednici su pritom pjevali 'Oj hrvatska mati' i uzvikivali: 'Vukovar!'. Iz Policijske uprave primorsko-goranske kažu kako su za ovaj prosvjed naknadno saznali, dakle nije bio prijavljen, a tijekom okupljanja nije bilo policijskog postupanja.</p><p><strong>'Konačni kraj će se dogoditi na lokalnim izborima' </strong></p><p>Danas je instalaciju na Twitteru komentirao i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković.</p><p> </p><p>No, u komentarima na njegovu objavu se vidi da ovakvo iznošenje svojih umjetničkih preferencija ne prolazi najbolje kod biračkog tijela jer su neki ovo protumačili kao prijetnju da će, ukoliko HDZ pobijedi na izborima za riječkog gradonačelnika, ukidanje umjetničkih sloboda postati praksa. Umjetnička instalacija ne sviđa se ni predsjedniku Sabora, Gordanu Jandrokoviću, koji je o njoj pričao u emisiji 'S Markova trga', Hrvatskog radija.</p><p>- Iskreno da Vam kažem, ne razumijem ljude koji 30 godina nakon pada komunizma, jednog sustava koji je osuđen, koji se pokazao i ekonomski neodrživim, koji je kršio ljudska prava, ubijao svoje protivnike, zabranjivao slobodu govora, slobodu višestranačja, odnosno političkog djelovanja, dakle da oni i danas se s crvenom zvijezdom bune protiv nekih pojava koje postoje u hrvatskom društvu. Što se tiče politike, to je meni jedna plitka politička provokacija, a što se tiče umjetnosti, niti mi je to kreativno niti maštovito niti zabavno. - rekao je <strong>Jandroković</strong>. Autor instalacije, umjetnik <strong>Nemanja Cvijanović</strong>, njihove stavove ne želi komentirati.</p><p><strong>Postavljena mimo zakona</strong></p><p>O spornoj instalaciji oglasila se i ministrica kulture koja tvrdi da se za njezino postavljanje nije ishodila dozvola Konzervatorskog odjela u Rijeci niti suglasnost vlasnika i stanara i izradu elaborata o statičkom osiguranju, zbog čega je u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara postavljena instalacija izvedena mimo zakonom propisane procedure.</p><p>- Postavljanje instalacije u društvu gradonačelnika Grada Rijeke, bez ishođenih dozvola te uz potpuno ignoriranje procedure koja pretpostavlja minimum ispunjavanja zakonski predviđenih uvjeta, shvaćam i kao primarno političku akciju koja za cilj ima poticati ideološke sukobe u društvu, suprotno ulozi kulture koju razumijemo kao suradnju kroz dijalog, kao važan kohezivni socijalni element. - istaknula je <strong>Obuljen Koržinek</strong>.</p><p><strong>2800 krhotina stakla za 2800 poginulih boraca</strong></p><p>Riječ je o skulpturi u obliku velike odbačene i zaboravljene partizanske zvijezde petokrake u koju je uronjeno 2800 krhotina stakla koje podsjećaju na 2800 poginulih boraca u bitki za Rijeku, a postavljena je na na dan kada je 1943., Izvršni odbor ZAVNOH-a donio odluku o priključenju Rijeke Hrvatskoj, kao i ostalih krajeva države koje je u Drugom svjetskom ratu okupirala Italija.</p>