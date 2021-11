Politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za N1 komentirao je sukob predsjednika Republike, Zorana Milanovića, i ministra obrane Marija Banožića.

- To je doslovce bura u čaši vode. U Europi govori se o Glasgowu, o kinesko-tajvanskom sporu, govori se o covidu. Kod nas se govori o tome da je navodno izvršena agresija na BiH maltene s pet pripadnika počasne zaštitne bojne, da je izvršen državni udar jer netko nekome nije dao da govori na regrutaciji vojnika. To su naprosto vicevi. Pitajte ljude na ulici, to nikome ništa ne znači. Tu se radi o izmišljanju sukoba, a pravi sukobi, koji postoje, ne dovode se do riječi - rekao je Puhovski.

Smatra da se politički sustav raspada.

- To je sustav koji nije sustav jer previše ovisi o osobnim značajkama ljudi koji su na vrhu, a smisao sustava je da je svejedno tko je šef. Toga mi nemamo i to se sad raspada i Milanovićeva zasluga je ironično i realno govoreći što je pokazao da taj sustav ne može funkcionirati - rekao je Puhovski.

- Ovdje se radi o svakodnevnom funkcioniranju. Jedna je stvar kad svake četiri godine birate ustavne suce, kad svake godine donosite proračun, a druga je stvar kad na dnevnoj osnovi moramo odlučivati o vojsci, hoće li netko voditi konferenciju ili svečanost u Požegi, to je nešto što funkcionira samo pod pretpostavkom pristojnosti, a jednostavno je nepristojno pretpostaviti da bi nešto u Hrvatskoj funkcioniralo pod pretpostavkom pristojnosti - rekao je Puhovski.

Smatra da je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, Robert Hranj, fundamentalno oštećen.

- On je pola čovjeka kakav je bio u smislu autoriteta. Kad vi krenete i ja kažem stop i vi stanete pred 20 ljudi, tko ste vi? Lutka na koncu. Onda izjave koje dolaze iz Ureda predsjednika, ja s vaše adrese šaljem demanti, to znači da nisam ja ja, nego da ste vi ja. Ja ne mislim da je vojska bogzna kako oštećena, mislim da je veliki, glomazni mehanizam i nju se ne može tako s dva-tri mala skandala zaustaviti - rekao je Puhovski.

Izvan svih je shvaćanja zašto je brigadir Elvis Burčul postao tema broj jedan, smatra Puhovski.

- Zaštitna bojna je vojno nevažna. Oni mogu biti u nekom obavještajnom smislu važni, ali oni su vojno nevažni. Burčul je čovjek koji nema nikakve zasluge u Domovinskom ratu, ali je navodno bio dobar na svom mjestu i htjelo mu se još godinu dana produžiti. Ministar tvrdi da je htio produžetak na godinu dana, a da je predsjednik htio mjesec ili dva. Stručnjaci tu trebaju reći što je moguće i tu je došao Milanović. Milanović je prvi put vidio da ima natpolovičnu podršku HDZ-ova biračkog tijela. On razara HDZ iznutra i gura ga nadesno. On hoće biti u igri, pronalazi teme i on je razvio kulturu nipodaštavanja, podcjenjivanja ljudi oko sebe - rekao je Milanović.

- To izaziva jednu strašno lošu atmosferu, fundamentalno nedemokratsku, lažno aristokratsku. To je loše i Milanović to loše uspješno provodi s, po mom sudu, očito racionalnom osnovom da zagospodari političkim prostorom do kraja. Samo mu treba da proguta Za dom spremni i bit će apsolutni šampion za sve od centra nadesno u Hrvatskoj - rekao je Puhovski.