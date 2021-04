I dok se u većinu objekata danas ne može ući bez cjepiva protiv korona virusa, privatna škola Center Academy u Miamiju ne želi zaposliti upravo one koje su to cjepivo primili.

Kako prenosi NBC News, iz privatne škole smatraju da cjepivo protiv korona virusa nije sigurno te su zbog toga sve zaposlenike pozvali da s cijepljenjem pričekaju do kraja školske godine.

- Ovo nije bila laka odluka, no dugim razglabanjem oko ove teme došli smo do zaključka. Smatramo da je to u najboljem interesu djece te ih ovom odlukom želimo zaštiti od mogućih nuspojava - stoji u priopćenju škole.

Osim što traži od svojih zaposlenika da odgode cijepljenje, škola je jasno dala do znanja da neće zapošljavati ikoga tko je cijepljen protiv Covida-19, sve dok se saznaju točnije i povjerljivije informacije o cjepivu.

- Nismo 100% sigurni da je cjepivo protiv Covida-19 sigurno i zbog toga ne želimo zapošljavati ikoga tko je primio to cjepivo. Ovo ćemo pravilo nastaviti primjenjivati sve dok ne budu poznate točnije informacije o pouzdanosti cjepiva. Smatramo da je ovo ispravna odluka kojom ćemo zaštititi sve polaznike naše škole i školskog tima - nastavlja se dalje u priopćenju.