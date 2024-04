Neće Hasanbegović mijenjati Kolakušića u Saboru, nego ovaj čovjek. Osvojio je 56 glasova...

Predsjednik stranke Pravo i pravda Mislav Kolakušić je danas izjavio da oni neće podržati pregovore svog koalicijskog partnera Domovinskog pokreta ni sa SDP-om ni s HDZ-om. Smatra da je to izdaja birača. Najavio je da će on imati i svoj posebni klub u Saboru, što znači da je koalicija pukla. I iz Domovinskog pokreta su nam potvrdili da Kolakušić ne želi razgovarati o formiranju većine s ove dvije stranke, te da se on sprema primarno na izbore za Europski parlament iz kojeg je i došao u kampanju za parlamentarne izbore. To je na kraju i očekivano.

Već ranije smo pisali da Kolakušić gleda opet prema Europskom parlamentu, a ovi izbori su mu bili samo prolazna stanica za prikupljanje pažnje birača. S njim će na izbore i nekdašnji čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić koji pak nije dobio dovoljnu podršku birača za ulazak u Sabor. Preferencijalno je Sinčić osvojio 3.085 glasova, ali lista nije prešla izborni prag.

Ako hrvatski građani opet svojim glasovima pošalju 9. lipnja Kolakušića u Europski parlament, on svoj mandat neće ostaviti Domovinskom pokretu niti drugom na listi, Zlatku Hasanbegoviću. Iako je bilo pogrešnih spekulacija da će ga u Saboru zamjeniti Hasanbegović, Domovinski pokret po zakonu ne može odrediti zamjenu. Ne gleda se to što je Hasanbegović drugi na listi, niti to što je osvojio više od 6.000 preferencijalnih glasova. Zakon o izboru zastupnika u Sabor kaže da izabranog zastupnika s koalicijske liste mijenja netko s liste stranke koja ga je kandidirala. Dakle, Kolakušića treba zamjeniti netko iz Prava i pravde tko je bio zajedničkoj koalicijskoj listi u prvoj izbornoj jedinici, zajedno s Mislavom Kolakušićem. A to je Dražan Dizdar, bliski Kolakušićev suradnik i glavni tajnik stranke Pravo i pravda.

Dizdar je bio u Živom zidu, ali ga je napustio upravo zbog Sinčića i osnovao stranku Slobodna Hrvatska. Zatim se priključio Kolakušićevu i njegovoj kampanji za EU izbore prije pet godina, a sada je u Pravu i pravdi kojoj je potpredsjednik opet Sinčić. Dizdar je inače profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Na izborima u srijedu je osvojio 56 glasova, ali ako Kolakušić ode u EU parlament, Dizdar će ostati saborski zastupnik. Ako Kolakušić ne prođe na izborima za Europski parlament, onda on može konzumirati svoj mandat u Saboru. Očekuje se da će i Dizdar biti na Kolakušićevoj liniji i neće podržati niti vladu HDZ-a, niti SDP-a.