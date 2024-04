Kolakušić neće HDZ-DP vladu: 'Nisam izlazio iz pravosuđa da bih sada podržavao kriminalce'

Mislav Kolakušić poručio je za N1 kako se čuo s vrhom Domovinskog pokreta. Članovi DP-a ranije su komentirali kako se Kolakušić nikome nije javio nakon izbora.

- Čuo sam se danas s Ćipom, s Penavom, čut ću se i s Marijom Radićem. Problema nema, ne znam što se to insinuiralo jučer, dogovorili smo koaliciju. Pristali smo na koaliciju kako bi se stvorila velika suverenistička koalicija. Grmoji sam rekao da ono što oni pričaju nema veze s realnošću. Rekao sam da i dalje tražim jedno prolazno mjesto, osvojit ćemo minimalno deset mandata više. Idemo zajedno, nemojmo rasipati. Ipak se dogodilo da smo išli odvojeno. Da smo išli zajedno, osvojili bismo više - komentirao je pa se osvrnuo na potencijalnu manjinsku vladu.

- Igre za malu djecu su to. To se ne može raditi, to je neprihvatljivo i izdaja svakog birača. Ako se dogovorimo prije izbora onda je pošteno, ali je ovo pokvareno. Pravo i pravda neće ići niti s SDP-om, niti s HDZ-om. Vidjet ćemo u kojem ćemo klubu biti. Nikada neću podržati vladu HDZ-a i DP-a, nisam izlazio iz pravosuđa da bih podržao kriminalce - komentirao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Kolakušić smatra da su novi izbori jedini pošteni.

- Jedino je pošteno izaći na nove izbore. Onda možemo stvoriti anti-HDZ koaliciju i pošteno reći građanima. Vidim se kao premijer Hrvatske, zato sam ušao u politiku, zato sam i ušao u politiku. Još sam mlad, ne odustajem tako lako - rekao je Kolakušić.