'Neće meni nitko određivati s kim ću graditi većinu u Saboru'

Premijer Andrej Plenković novinarima je nakon sastanka u Uljaniku rekao kako je ispunio obećanje jer su se plaće za radnike počele isplaćivati i kako će nakon sjednice Vlade predstaviti mjere za brodogradnju.

U isto vrijeme dok je trajao sastanak u Uljaniku, u Zagrebu su predstavnici braniteljskih udruga zajedno s HDZ-ovim saborskim zastupnikom Stevom Culejem imali konferenciju za novinare na kojoj su tražili da se preispita suradnja s koalicijskim partnerom Miloradom Pupovcem dok se on ne očituje o zločinima u Domovinskom ratu.

Plenković je rekao kako još nije čuo što su rekli branitelji na toj konferenciji, ali je iznio svoj stav o zločinima te potezima vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave (HDZ) koji su posljednjih dana podigli buru u javnosti.

- Što se tiče ratnih zločina, ja imam jednaku želju da se ti zločini procesuiraju i s te strane imam razumijevanja za temu koju je potaknuo gradonačelnik Penava. Ali nemam razumijevanja za tehnologiju kako je to napravio. To se tako ne radi. On ima i odgovornost prema političkoj procjeni i tajmingu kako je to napravio. To sam mu i rekao, a rekli su mu i ostali članovi Predsjedništva HDZ-a. Ići na emociju onih koji su najviše stradali, u ovom trenutku, i davati povoda onima koji žele srušiti Vladu, to je nešto sasvim drugo - rekao je Plenković, a na pitanje tko to želi srušiti Vladu odgovorio je:

- Ima ih koliko hoćete. Samo prolistajte novine.

- Nisam još vidio što su rekle braniteljske udruge. Ali neće meni nitko kao predsjedniku HDZ-a odlučivati s kim ću graditi parlamentarnu većinu - dodao je.