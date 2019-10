'Neće Pero dugo izdržati u Irskoj, brzo će on doći nazad'

Ma neće naš Pero dugo izdržati u Irskoj. Očekujemo mi njega brzo nazad. Pa nije se on naradio u životu, kaže nam jedan HDZ-ovac iz Gospića.

Nekadašnji gradonačelnik Gospića Petar Krmpotić otišao je iznenada raditi u Irsku i to je vijest dana u Lici. Krmpotić nam se nije javljao da potvrdi informaciju Jutarnjeg lista da će raditi u skladištu za plaću od oko 2200 eura i živjeti u radničkom hostelu koji će plaćati 700 eura mjesečno. Ali iako se na prvi pogled čini da je Krmpotić čak i s HDZ-ovom iskaznicom morao trbuhom za kruhom, to i nije potpuna istina.

I HDZ-ovci i njihov bivši član i župan Darko Milinović kažu da su se za Krmpotića pobrinuli i čekalo ga je pristojno plaćeno mjesto u javnoj agenciji. Nije morao prolaziti nikakve natječaje i uobičajene procedure koji trebaju proći obični građani kada žele posao u državnoj, lokalnoj ili javnoj službi.

- Nisu točne konstatacije da sam ga ja ostavio na cjedilu. Želio sam osnažiti razvojnu agenciju, a on je bivši gradonačelnik i ima iskustvo u regionalnom razvoju. Trebao je prijeći u Liru, ali se nije pojavio na poslu iako je na to pristao i rekao mi da će prijeći na taj posao. Naknadno sam saznao da odlazi u Irsku – rekao nam je Milinović.

Ravnateljica Lire Martina Šuper nam je potvrdila da je trebao imati plaću od oko 7000 kuna i voditi odsjek za regionalni razvoj i strateško planiranje.

No, kako su nam ispričalo više sugovornika u Gospiću, izgleda da je Krmpotić htio bolje radno mjesto. On je vodio ured glavnog tajnika u Županiji kod Milinovića i imao je plaću od 12.000 kuna. Milinović je nakon nalaza revizije morao rezati troškove za zaposlene, pa je pospajao urede i Krmpotić je izgubio radno mjesto. Bivši gradonačelnik je htio u Županijsku upravu za ceste na plaću od barem 10.000 kuna i tražio je da mu to Milinović odobri, što je župan i učinio. Ali je Krmpotića odbilo upravno vijeće ŽUC-a koje kontrolira HDZ.

'Želim mu puno uspjeha u Irskoj'

- Oni su odlučili da nema potrebe za zapošljavanje. Za bilo kakav drugi komentar nemam ingerencije - rekao nam je direktor ŽUC-a Luka Matijević kada smo ga upitali o slučaju.

Kako su nam ispričali drugi sugovornici u neslužbenim razgovorima, Upravno vijeće nije znalo što bi s diplomiranim politologom kojem treba osigurati visoku plaću u tvrtki koja se bavi održavanjem cesta.

Marijan Kustić, predsjednik županijskog HDZ-a i Skupštine Ličko-senjske županije nam je objasnio da su oni na sjednici usvojili novu sistematizaciju s manje radnih mjesta kod župana, ali kaže da je uvjet bio “da nitko ne završi na cesti”.

- Tako je i Krmpotiću bilo ponuđeno radno mjesto u Liri koje je, koliko znam, prihvatio. Zašto nije došao na posao ne znam. Ali želim mu puno uspjeha u Irskoj - kaže Kustić.

O radnim navikama Krmpotića u Gospiću kruže ne baš pohvalne priče. Navodno je dok je radio kao čelnik glavnog tajništva županije, na posao je dolazio s redovnim zakašnjenjima, kažu njegovi suradnici. Umjesto u sedam ujutro, bivši gradonačelnik je dolazio znatno kasnije, između 10 i 13 sati. Radno vrijeme mu je bilo do 15 sati. I dok je bio gradonačelnik Gospića, znao se po par dana ne pojaviti na poslu, kažu nam. Osim toga, pričaju nam da je često znao i posuđivati novac. Živio je u komfornom stanu, pa njegovi kolege baš i ne vjeruju da će mu odgovarati radni uvjeti u Irskoj u kojoj treba raditi puno radno vrijeme i skupo platiti smještaj. Krmpotić ima i vijećnički mandat, a HDZ nije obavijestio da odlazi, pa će mu očito morati naći zamjenu.

- Siguran sam da je on otišao samo zato što ga nisu uhljebili na lagodno mjesto i visoku plaću u Županijsku upravu za ceste - otvoreno nam kaže jedan kolega koji je htio ostati anoniman.

Krmpotića smo probali dobiti na mobitel, poslali smo mu SMS i poruku na društvenim mrežama kako bi čuli njegovu stranu priče, ali nije nam odgovorio. Kolegama iz Jutarnjeg je dan ranije rekao da ne želi razgovarati o razlozima odlaska jer želi da se poštuje njegovo ustavno pravo na privatni život.

Ali Krmpotića je branio gradonačelnik Gospića Karlo Starčević (HSP). Upravo Starčević je smijenio Krmpotića prije dvije i pol godine pobijedivši na izborima u Gospiću. Starčević nam je rekao da su Krmpotićeve radne navike manje važne od drugog temeljnog problema.

- Država nam je u takvom stanju da nitko, pa čak ni visoki dužnosnici u njoj ne vide budućnost. Tragedija je da nam odlaze ljude i kritična masa koja koja bi mogla donijeti promjene. Državni odnos je maćehinski - kaže nam Starčević.

Na opasku da se ipak teško može reći se država prema Krmpotiću odnosi maćehinski, Starčević je pojasnio svoju tvrdnju.

- Krmpotić je počeo razmišljati svojom glavom i postao je neprijatelj onima s kojima je do jučer surađivao. Onoga trenutka kada nije htio prijeći u Milinovićevu stranku, on mu je dao nogu jer on je sustav. Oni žele poslušnike, stranačku stegu do suza i boli. Ali to vrijeme ideologije prolazi. Žao mi je što ljudi poput Krmpotića napuštaju Hrvatsku jer mislim da u ovoj zemlji treba biti mjesta za njih i da stvore tu kritičnu masu. Mjesta za njih nema zbog nakaradnog sustava - objašnjava Starčević.