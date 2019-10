HDZ-ovcu sredili posao od 7000 kuna, a on otišao u Irsku

Bivši HDZ-ov gradonačelnik Gospića Petar Krmpotić trebao se prije dva tjedna pojaviti na poslu u Ličkoj razvojnoj agenciji(Lira) gdje je trebao obavljati pristojno plaćen posao voditelja odsjeka regionalnog razvoja i strateško planiranje. No, svojim nedolaskom na posao je iznenadio i ravnateljicu, ali i župana Ličko senjske županije Darka Milinovića.

Krmpotić se odlučio pridružiti brojnim iseljenicima i otišao je raditi u Irsku, što je neuobičajeno za HDZ-ovca koji je obavljao važnu funkciju, a i dalje je imao priliku za posao.

Milinović nam je potvrdio da mu je osobno potpisao suglasnost za premještaj iz Županije gdje je Krmpotić radio kao voditelj glavnog tajništva.

- Nisu točne konstatacije da sam ga ja ostavio na cjedilu. Želio sam osnažiti razvojnu agenciju, a on je bivši gradonačelnik i ima iskustvo u regionalnom razvoju. Trebao je prijeći u Liru, ali se nije pojavio na poslu, on je na to pristao i rekao mi da će prijeći na taj posao. Naknadno sam saznao da odlazi u Irsku – rekao nam je Milinović.

Kao voditelj odsjeka trebao je imati plaću oko sedam tisuća kuna, a dotad je kao voditelj ureda glavnog tajnika imao oko 12.000 kuna plaće jer je to mjesto u rangu pročelnika. Ravnateljica Lire Martina Šuper nam je rekla da je i ona iznenađena.

- Trebao je doći kod nas 4. listopada temeljem sporazuma mene i župana. Bilo mi je drago da dolazi bivši gradonačelnik. On mi je potvrdio da će doći na posao. Kako se bližio datum, nazvala sam ga i zamolila da dođe dan ranije jer sam morala ići na put. Rekao je da će se javiti. Više nije zvao, niti se pojavio. Sve ostalo sam saznala iz medija – rekla nam je Šuper.