Neće politiku u svoju butigu i, gle čuda, život im funkcionira

Najzapadniji dalmatinski otok, Premuda prkosi hrvatskoj realnosti. Oni doslovno žive filozofiju Meštra iz Smojina “Velog mista”: “Neću politiku u svoju butigu”. I tako im je još od prošlih izbora, a ne planiraju se organizirati ni u predstojećem ciklusu. Sve što bi i odlučivala politika otočani dogovore među sobom. I gle čuda, život im funkcionira. Na stvari na koje ne mogu utjecati - od sporih brodskih linija do nedostatka medicinske skrbi - navikli su i to ih više ni ne smeta. Oni su, ako je suditi iz njihovih priča, uredili komadić raja po svom ukusu. Nažalost, u ostatku zemlje svaki segment života, bilo na državnoj ili lokalnoj razini, uvelike ovisi o politici i političkoj volji. I to je ono što je naš najveći problem, zato smo u mnogočemu zarobljena zemlja.