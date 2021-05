Nakon što je predsjednik Vlade Andrej Plenković danas odgovorio predsjedniku Zoranu Milanoviću na dopis oko sazivanja sjednice Vijeća za obranu oko nabavke borbenih aviona i ponudio mu dva termina, dogovorili su se i sjednicu sazvali za sutra u 10.15 sati na Pantovčaku, a o svemu će nakon toga izvijestiti priopćenjem.

Sjednicu su premijer i predsjednik sazvali zajedno, a nakon dugotrajnog prepucavanja putem medija njih će se dvojica napokon naći u istoj prostoriji.

Premijer Andrej Plenković rekao je u srijedu u vezi sa sutrašnjom sjednicom Vijeća za obranu da će se vidjeti zna li predsjednik Republike Zoran Milanović sve o nabavi novih borbenih zrakoplova.

- Ne znam što on nagađa. Imat ćemo sutra u 10,15 sati Vijeće za obranu pa ćemo čuti što on misli o toj temi. Ja sam čuo da on sve zna o tome”, rekao je Plenković novinarima u Bjelovaru upitan je li Dan državnosti prilika de se objavi odluka o nabavi novih borbenih zrakoplova ili to samo predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović nagađa - rekao je.

Podsjetio je kako je Milanović neki dan o toj temi rekao da sve zna te je kratko poručio: “Vidjet ćemo sutra je li zna sve”.

Predsjednik Milanović je danas za posjeta Međimurju na pitanje kada očekuje odluku o nabavi aviona rekao da je jučer poslao dopis s namjerom da to bude na Dan oružanih snaga, 28. svibnja.