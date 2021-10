Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" kazao je da bi cijena eurodizela bila 11,62 kn, a cijena eurosupera 95 bila bi 30-ak lipa viša od sadašnje, da Vlada nije donijela mjere. Nećemo dopustiti daljnju eskalaciju cijena onoliko dugo koliko to budemo mogli kroz razne mjere održavati. Zbog toga kontinuirano analiziramo situaciju. Pred kraj ovoga razdoblja ćemo, ako to bude potrebno, izaći s daljnjim mjerama, dodao je.

- Neki pokazatelji s mediteranskog tržišta pokazuju da bi do smanjenja cijena, odnosno do njihove stabilizacije, trebalo doći potkraj godine. Početkom iduće godine trebalo bi doći do nekog pada. Nadamo se tome. Upravo zbog toga smo odredili da u slijedećih nekoliko mjeseci budemo vrlo aktivni na tu temu, izjavio je ministar Ćorić.

Potvrdio je da se nakon 30 dana uredba može produžiti i donijeti nove mjere. Vidjet ćemo u kojem smjeru ćemo ići. Sve će ovisiti o trenutačnom stanju i projekcijama za sljedeće razdoblje, dodao je.

Istaknuo je da je uredba način na koji se mogu držati cijene na određenoj razini.

- Mi ćemo to iskorištavati i dalje. Što će biti dalje, vidjet ćemo. Trošarine su, odnosno njihova promjena, isto jedna od opcija, ako dođe do daljnje eskalacije. Svjesni smo toga da je ova uredba otvorila na neki način opciju da se trošak, odnosno smanjenje cijene, prevali prije svega na stranu distributera, jednim dijelom na državni proračun, u kontekstu smanjenja prihoda od PDV-a. Međutim, nije naša intencija da to dovijeka bude samo na trošak distributera. Mi smo ovdje ocijenili da distributeri mogu podnijeti ovaj trošak, ali ako dođe do daljnjeg rasta nabavne cijene onda će se tu i Vlada morati nešto više žrtvovati, odnosno proračun, kazao je.

Na pitanje koliko će koštati odluka o zamrzavanju cijena goriva, Ćorić je kazao da postoje projekcije distributera, o smanjenju njihovih marži te da ti iznosi nisu mali. Ono na što mogu računati distributeri, izjavio je ministar, ako dođe do daljnje eskalacije, trošak neće snositi sami. Proračun je spreman sa svoje strane odraditi svoj dio posla i to će se tako i dogoditi, ako dođe do daljnje eskalacije cijena, ponovio je.

Odgovarajući na kritike oporbe, koja kaže da se Vlada odmah trebala odreći dijela trošarina, ministar Ćorić ističe da je "oporba konzistentno uvijek na istoj poziciji".

- Svaki potez Vlade dočekan je "na nož" i ne sjećam se nijednog poteza koji smo odradili, a koji nije bio kritiziran. U međuvremenu hrvatska ekonomija raste, životni standard raste, a iz krize se izvlačimo jako velikom brzinom. Iduća godina nadam se da će biti isto tako vrlo pozitivna. Svi naši pokazatelji su sve bolji i bolji. Tako da kritiku, s obzirom na to od koga dolazi, ne treba čak shvatiti niti ozbiljno, dodao je.

Mnogi vlasnici modernijih automobila strahuju što će točiti nakon što se potroše zalihe tzv. premijum goriva, jer su neki distributeri rekli da ih pod ovakvim uvjetima neće nabavljati. Urednik i voditelj Ivica Ružičić upitao je je li opravdan njihov strah. Ministar Ćorić pak ne vidi za to razloga.

- Mi smo našom odlukom pokrili 99,99% hrvatskog stanovništva i 100% hrvatskog gospodarstva, s obzirom da ono u pravilu funkcionira na bazi dizelskog goriva, rekao je i dodao da se odluka treba gledati iz perspektive da ona traje mjesec dana. S obzirom da je donesena u uvjetima eskalacije cijena na mediteranskom tržištu, a koja se i nastavila, vjerujem da će svi oni koji drže da su pogođeni odlukom, razumjeti ju. U konačnici, za mjesec dana možemo promišljati i na neki drugi način. Ovo sada je bila mjera kojom smo željeli stabilizirati očekivanja i dovesti građane i hrvatsku ekonomiju, da im ogroman rast cijena goriva koji pogađa cijeli svijet, ne naškodi dodatno. Ako se promatra na taj način, onda nitko ne bi trebao imati problem slijedećih par tjedana. Čak su i distributeri mogli to istrpjeti, izjavio je među ostalim ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.