'Nećemo stati dok ne nađemo i posljednju osobu nestalu u ratu'

<p>Ministar branitelja<strong> Tomo Medved</strong> zahvalio je svima koji su sudjelovali u Koloni sjećanja u Vukovaru i Škabrnji na poštivanju preporuka i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dodao je da, iako je preporuka bila da bude do 500 ljudi u Koloni, očito je bilo i više te da je to "pokazatelj osjećaja i svijesti hrvatskog naroda". </p><p>Na pitanje boji li se da će Vukovar postati žarište, Medved je rekao da ne očekuju da će Kolona doprinijeti povećanju broja zaraženih te da je primijetio da se "velika većina pridržavala mjera i da su nosili maske". </p><p>Komentirao je i suradnju sa Srbijom oko otvaranja arhiva JNA i ostalih dokumenata koji bi mogli pomoći pronaći nestale osobe. </p><p>- Želim ovdje izraziti jedan važan detalj da je državni tajnik Ministarstva branitelja Stjepan Sučić 23. listopada boravio u Srbiji s najvišim dužnosnicima Srbije koji rade na aktivnostima, koji su zaduženi za proces pronalaska nestalih osoba i da su tu dogovoreni snažni iskoraci glede razmjene saznanja i informacija - rekao je Medved za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3928556/ministar-medved-za-rtl-danas-necemo-se-umoriti-i-necemo-stati-dok-ne-nadjemo-i-posljednju-osobu-nestalu-u-domovinskom-ratu/" target="_blank"> RTL Danas.</a> </p><p>- Ono što je jako važno je prije svega razmjena postojećih saznanja koje ima Republika Hrvatska i Republika Srbija, a potom i dostava informacijama o pozicijama odnosno o lokacijama masovnih grobnica. Ja očekujem da ćemo u narednih 30 dana imati još nekoliko sastanaka na najvišoj razini na tu temu i da ćemo u vremenu koje je pred nama, uvjeren sam zapravo u to da ćemo imati rezultate u pronalasku posmrtnih ostataka naših nestalih osoba. Uvjeravam vas da ćemo u narednom periodu, to govorim na temelju ovog sastanka, imati konkretne rezultate. Nećemo se umoriti i nećemo stati dok ne nađemo i posljednju osobu nestalu u Domovinskom ratu - dodao je. </p>