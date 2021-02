Netko je upao u moj kongresni ured. Sakrila sam se u toalet. Mislila sam 'gotovo je, umrijet ću'. Nikad nisam bila tiša u životu, ispričala je Alexandria Ocasio-Cortez (31), članica Demokrata, o napadu rulje na Kongres 6. siječnja.

Koji trenutak kasnije čula je poznati glas.

Kolega joj je rekao da izađe, u ured joj je ušao policajac koji ju je tražio.

- Republikanci nam kažu da prijeđemo preko napada 6. siječnja, da zaboravimo na to. Istu taktiku imaju zlostavljači. A ja sam žrtva seksualnog napada. I neću zaboraviti. Neću prijeći preko toga - otkrila je Alexandria, prenosi New York Post.

Nije pričala o detaljima seksualnog napada, ali bila je potresena i emocionalna jer je u relativiziranju napada na Kongres prepoznala sličan obrazac koji se ponavlja kod drugih tipova zlostavljanja. Zaboravite, prošlo je.

Za Alexandriju, nije.

- Nisam ovo rekla puno ljudi u životu, ali da, ja sam žrtva seksualnog napada - rekla je u Instagram liveu.

- Neki potiču druge da prijete članovima Kongresa. I još me traže da se ispričam za izjave da su nas htjeli ubiti. To je taktika zlostavljača. Ali neće proći. Neću dopustiti da mi se to opet dogodi, ni meni ni mojoj zemlji - dodala je.

Pogledajte video: Trump nahuškao rulju na Kongres

Trumpu uskoro sude

Podsjećamo, 6. siječnja Donald Trump nahuškao je rulju na Kongres ponavljajući neosnovane optužbe o krađi izbora.

Poginulo je petero, četvero prosvjednika i policajac kojeg su prosvjednici zatukli vatrogasnim aparatom.

Trumpu koji je nahuškao rulju9. veljače počinje suđenje za opoziv. Terete ga za poticanje na pobunu.

No za to je u Senatu potrebna dvotrećinska većina. Prema posljednjim informacijama, samo pet republikanskih senatora spremno je pridružiti se demokratima koji imaju 50 senatora tako da opoziv vjerojatno neće proći.