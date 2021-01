Mislila sam da samo ide na prosvjed. Zvala sam bolnice i pokušavala saznati što je s njom, a onda sam vidjela na televiziji u live prijenosu da je mrtva, rekla je Kayla Joyce (29), piše New York Magazine’s Intelligencer, a prenosi New York Post.

'Bili su u vezi'

Kayla je upoznala pokojnu američku veteranku Ashli Babbitt (35) i njezinog supruga Aarona Babbitta (39) prije otprilike godinu dana. Njih troje živjelo je skupa u San Diegu i bili su u vezi, prenose američki mediji.

Andrew Witthoeft je brat pokojne Ashli, kaže da je Kayla bila dobra partnerica njegovoj sestri i njezinom suprugu.

- Vidio sam je samo dvaput, ali znam da su se super slagali. Bili su tim. Nikad ništa loše nisam čuo. Koliko znam, Kayla je sad uz Aaarona - ispričao je brat pokojne Ashli.

Ashli Babbitt bila je vojna veteranka, s 14 godina iskustva u Zračnim snagama SAD-a. Upala je u Kapitol zajedno s ruljom koju je nahuškao Donald Trump.

Upucali su je policajci dok je pokušavala ući u kongresnu dvoranu kroz razbijeni prozor.

- Ashli nije bila terorist. Ne bi se izložila riziku bezveze, to nije nalik njoj. Ne želimo ovu pozornost, ona to ne bi željela. Pamtim samo da je bila sretna taj dan, to je sve o čemu želim razmišljati - dodala je Kayla Joyce.