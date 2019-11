Nećeš razbojniče: Trudnica je branila obitelj i upucala lopova

Trudnica iz Floride spasila je život svom suprugu i kćeri nakon što je puškom AR-15 usmrtila uljeza koji im je prošli tjedan pokušao provaliti u obiteljsku kuću, javlja NY Post.

Mama heroina morala je krenuti 'u akciju' nakon što su provalnici krenuli na njezinu kćer, a pištoljem već udarili njezinog supruga.

- Čim su došli na stražnja vrata, u mene su uperili pištolj, a drugi je hvatao moju 11-godišnju kćer - kazao je suprug Jeremy King za Bay News 9.

Tukli su ga pištoljem i udarali nogom, a muževa supruga koja je trudna osam mjeseci, išla se sakriti u spavaću sobu.

- Kada je provalnik stigao do vrata u liniji gdje ga je mogla vidjeti, pucala je i uspjela ga pogoditi. Puška je učinila svoje - dodao je suprug.

