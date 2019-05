'Ne želim biti predsjednica, a ni moj muž ne bi pristao na to...'

Ruža Tomašić o izbornim je rezultatima i planovima za budućnost govorila u Dnevniku Nove TV. O desnoj opciji u Hrvatskoj rekla je: 'Svatko posebno ne može ništa. Ali ako idemo zajedno možemo učiniti čuda'.

Vjerujete li da i dalje ima šanse za suradnju desnice?

Vjerujem da ima šanse, jer neće nitko proći. Onda ćemo opet životariti, narod će nam okrenuti leđa. Naći će se netko novi. Dužni smo se okupiti i pokazati narodu da se politika može voditi pošteno, a to možemo jedino ako se svi okupimo.

Hoćete li Vi biti faktor okupljanja i lider, te nove desnice?

Neću biti faktor okupljanja. Imam svoj posao u Bruxellesu, imam tamo puno posla. Imamo predsjednika Hrvatske konzervativne stranke. To je Marijan Pavliček, mladi čovjek, otac troje mlade djece, Vukovarac, dogradonačelnik Vukovara, profesor povijesti i njemačkog jezika. Ako to nije dovoljno, ne znam što jest. Mladi čovjek, želi ostati živjeti u Hrvatskoj i vjerujem da će on biti jedan faktor okupljanja. Plus imate Zekanovića, Ilčića i još dosta mladih ljudi i vjerujem da će oni dokazati da se to zapravo može. Ja tu pružam podršku.

Mislav Kolakušić najavljuje ulazak u predsjedničku utrku - Vi nemate takve ambicije?

Ne daj Bože. Zamislite da moj suprug bude first lady. Ne bi pristao na to. Mislila sam završiti prošli mandat, obaviti trijalog s Komisijom i otići u mirovinu, međutim to se nije dogodilo. Lobirala sam da dovršim trijalog za ribare, da osiguram da 10.000 radnih mjesta ostane netaknuto, a sad ćemo vidjeti dalje.

Tko bi onda mogao biti lider te nove desnice u borbi za Pantovčak?

Ne znam. Imamo pressicu u srijedu, sastat ćemo se i vidjeti. Nitko se još nije javio s desnice. Ne znam ni je li gospođa Kolinda Grabar-Kitarović istaknula svoju kandidaturu. Još ni ne znamo tko će sve biti na desnici.

Kome su ovi izbori najveća pouka?

Onima na desnici koji nisu ušli u Europski parlament. Da smo išli zajedno borili bi se za četvrtog. Vidi se po brojevima kako smo mogli proći. Svi su imali neku svoju računicu, ali ne može se. Svatko posebno ne može ništa. Ali ako idemo zajedno možemo učiniti čuda i vjerujem da je to sada svima jasno. Zajedništvo nema alternativu.

Hipotetski - jeste li Vi spremni s HDZ-om surađivati nakon idućih parlamentarnih izbora? Sad je posve jasno da će najveći Plenkovićev problem biti formiranje Vlade i koalicijskipotencijal?

Suverenisti idu zajedno ponovno na izbore. Neću odlučivati o tome tko će surađivati. Neću biti u hrvatskom parlamentu, pa ne mogu o tome ni odlučivati za kolege, to će odlučivati predsjednici stranaka.

Vaš angažman u Bruxellesu - na čemu će biti fokus?

Na maloj plavoj ribi. To moram završiti. Otišla bih u odbor za poljoprivredu, jer tu se može jako puno napraviti. Prošli puta nisam mogla dobiti taj odbor zato što su dobili Britanci i Irci iz moje grupacije. Sada njih nema tako da vjerujem da ću uspjeti dobiti odbor za poljoprivredu.