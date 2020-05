'Neću prihvatiti nikakvu dramu oko Zakona o obnovi Zagreba'

I gotovo je. Zastupnici su u ponedjeljak podržali raspuštanje Sabora i otišli svatko na svoju stranu. Kreću posljednje pripreme za izbore koji nas čekaju u lipnju ili srpnju, a zadnji dan zasjedanja obilježio je prosvjed oporbe zagrebačke Gradske skupštine zbog toga što vladajući nisu donijeli Zakon o obnovi nakon potresa koji je bio prije još dva mjeseca. Zviždukom su dočekali saborske zastupnike i ministre, zviždukom su ih i ispratili. Premijer Andrej Plenković ujutro ih je vješto izbjegao ušavši na sporedni ulaz u Sabor, ali kasnije je ipak, s osmjehom na licu, izašao pred njih. No, zadržao se vrlo kratko. Tomislav Tomašević (Zagreb je naš) upitao ga je u čemu je problem da ni nakon dva mjeseca Zakon nije usvojen, no premijer je zbog zvižduka i buke odustao od razgovora pa je već nakon par sekundi produžio u svoju oazu na drugi kraj Markova trga, u Banske dvore.

- Ne čujemo se pa nema smisla - rekao mu je Plenković dok su prosvjednici hodali za njim i ispitivali ga zašto bježi.

- Bandić, HDZ, dosta je trgovine - vikali su mu ispod prozora.

Među prosvjednicima je bila i Maja Novak koja je apelirala na zastupnike da ne raspuste Sabor prije donošenja Zakona.

- Mi nemamo vremena čekati novu vladu. Trebali bi prvo sanirati ljude koji su ostali bez krova nad glavama... Nemamo vremena godinu dana. Iz stana u stan se selimo. Ja sam kod prijateljice, mama i tata su kod svojih prijatelja - rekla je Maja čiji je dom nakon potresa dobio crvenu naljepnicu.

- Tjeskobna sam... Tko nije ostao bez doma i bez doma ne zna kako je. Prvi puta smo u ratu ostali bez svega, sad su nas opet ostavili bez svega - poručila je.

Prije toga je premijer u Saboru preko novinara nabrojao što je Vlada sve učinila za pogođene potresom u Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji te naglasio kako se po tom pitanju osobno angažirao ne bi li im pomogao.

- Vlada je pripremila nacrt Zakona koji je u raspravi od petka. Takav zakon omogućit će pravni okvir, ali on se ne može donositi u kratkom roku, zahtjeva raspravu i doprinos svih koji žele i mogu nešto kazati. Činjenica da je Vlada pripremila Zakon i da je sa sadržajem i Grad Zagreb suglasan, kao i predstavnici brojnih struka, je postignuće. Ja sam se osobno angažirao da dođemo do konsenzusa između različitih aktera, pa čak i unutar Vlade - istaknuo je premijer dodavši kako je Vlada osigurala rebalasnom proračuna i 141 milijun kuna za one najpogođenije građane.

- Financirat ćemo popravak krovova, zabatnih zidova, dimnjaka i bojlera tamo gdje su oštećenja najveća. Osobno sam zvao ministre i rekao da će izdvojiti toliko i toliko, da kroz rebalans imamo više sredstava. A na moju osobnu inicijativu donijeli smo i odluku da ćemo financirati i plaćanje najamnine onima koji imaju samo jednu nekretninu koja nije upotrebljiva - rekao je premijer dok mu je SDP-ov Gordan Maras u prolazu dovikivao kako ga može biti sram.

- Prvo ste Zakon o obnovi trebali donijeti pa onda ići na raspuštanje - govorio je Maras.

Ali premijer ga nije doživio. Nije ni zastao s govorom, nastavio je govoriti kao da se ništa ne događa.

- Osigurat ćemo vrijeme za javnu raspravu i potom kad se Zakon usvoji raditi po njemu. Istodobno Vlada priprema zahtjev za sredstva iz Europskog fonda solidarnosti i dijelom tih sredstava sufinancirat će se obnova. Razgovori sa Svjetskom bankom su također održani. Ići će 120 milijuna eura tog zajma za obnovu bolnica, 50 milijuna eura za obnovu škola u Zagrebu. Stvar je zaokružena - rekao je Plenković.

Što se tiče prosvjeda ispred Sabora, naglasio je kako se radi o političkom aktivizmu koji je u demokratskom društvu apsolutno dopušten, ali je upitao što su ti politički aktivisti učinili kako bi pomogli pogođenim ljudima.

- HDZ je uplatio 1,1 milijun kuna za grad Zagreb, članovi Vlade su se u stopostotnom iznosu odrekli svoje plaće za ožujak i uplatili je za grad Zagreb. Ako zbrojimo HDZ i članove Vlade, to je 1,5 milijuna kuna i to je više od 10 posto ukupnih uplata svih donacija za obnovu grada. E, to je kredibilitet i pružanje ruke iz solidarnosti građanima. Puno veće nego performansi, politiziranje i aktivizam. I ja sam rođeni Zagrepčanin, i mene je ovo pogodilo. Ali ja sam, za razliku od ovih vani, te nedjelje već u 7:45 sazvao državni vrh - ustvrdio je Plenković.

Da su Zakon donijeli u ova dva mjeseca, poručuje premijer, onda bi ih isti ti ljudi sigurno napali da ga donose na brzinu i da nekome žele pogodovati, kao što je bilo u slučaju lex Agrokor.

- Proces obnove će trajati 20 godina i ja nikako neću prihvatiti nikakvu dramu oko toga je li se Zakon donio danas u tri sata javne rasprave ili će se donijeti krajem srpnja nakon izbora. Bitnije mi je da ljudima koji su u trenutnoj potrebi osiguram krov, zidove, dimnjake, bojlere i najamninu. Obnova će trajati dugo i neće se ništa dogoditi sada ili za mjesec i pol dana - poručio je.

Sabor su raspustili ranije jer su, kako je istaknuo, realizirali praktički sve bitne točke iz predizbornog programa 2016. godine.

- A pri tom smo morali rješavati jako puno tema iz hrvatskog tranzicijskog ormara jer su svi ti kosturi popadali na dnevni red ove Vlade i ovog Sabora. Mislim da smo učinili maksimalno što smo mogli, a na kraju samog pogodila nas je i pandemija korona virusa - rekao je premijer podsjetivši na niz problema s kojima su se suočili, a najveći od njih bio je Agrokor. Nije propustio priliku niti poslati poruku vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi, svom protivniku na zadnjim unutarstranačkim izborima. Naglasio je kako je njegova Vlada za Vukovar učinila više nego ijedna ikada.

- Pijetio nam je gospodarski i financijski tsunami, koji se zahvaljujući aktivizmu ove Vlade i Sabora nije dogodio. Ova Vlada ostvatila je tri zaredom proračunska viška kojim su isplaćena ranija jamastva za brodogradnju, Petrokemija danas funkcionira na tržišnim osnovama, Borovo u gradu Vukovaru, a tu šaljem poruku gradonačelniku Penavi, radi isključivo zahvaljujući angažmanu države i Vlade. Riješili smo niz problema u gospodarstvu, mali OPG-ovci su dobili sve ono što im je Agrokor bio dužan, svi srednji i veliki dobivajači su ostali na nogama, a Fortenova funkcionira. To su ogromna postignuća - naglasio je premijer istaknuvši kako su maksimalan napor učinili i za vrijeme ove korona krize u kojoj su polučili uspjeh.

- Jednoznamenkasni brojevi novozaraženih nam govore da smo epidemiju u Hrvatskoj zaustavili, spriječili i minimizirali. To je ogromno postignuće - istaknuo je.

Podsjetio je i na potpore privatnom sektoru za isplatu plaća za vrijeme epidemije.

- 500.000 ljudi je dobilo iznos minimalne plaće u ožujku od 3250 kuna, a 600.000 će dobiti 4000 kuna naknade u travnju. To nije uobičajena stvar i to se dogodilo političkom voljom i odlukom ove Vlade - rekao je.

Zato želi, dodao je, izaći sada pred birače i tražiti ih novo povjerenje.

A obnova Zagreba bila je glavna tema i za vrijeme posljednjeg glasanja unutar sabornice. A za show se pobrinuo Maras, koji je predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću (HDZ) uručio kacigu, kako bi bio siguran dok hoda Zagrebom. A potom je stao ispred govornice i razvio transparent s natpisom "Izdali ste Zagreb, nemamo sinkopu, promjena dolazi". Jandroković ga je molio da se makne, ali Maras to nije htio pa je tako stajao tamo nekoliko minuta i prepirao se s njim.

- Sram vas može biti - govorio je Jandrokoviću.

I dok su ostali zastupnici poručivali predsjedavajućem da ga opomene, Jandroković to nije htio.

- Ovo je ispod svake razine. Jednako ste primitivni kao i vaš predsjednik. Koliko ste uplatili novaca za pomoć ljudima, koliko je vaša partija uplatila? HDZ je uplatio 1,1 milijuna kuna. Ali baš vam neću vam dati opomenu. Želim se rastati s vama u najljepšem mogućem sjećanju - poručio mu je Jandroković.

A nakon prepirke, zastupnici su izglasali rebalans proračuna, nacionalnu naknadu za starije od 65 godina u iznosu od 800 kuna.

A ovog posljednjeg dana, dakle u zadnji tren, izglasana je i nova glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, nasljednica Dražena Jelenića, koji je prije tri mjeseca morao otići zbog afere masoni. Kao i nova viceguvernerka HNB-a Ivana Jakir Bajo. A i Agencija za zaštitu osobnih podataka dobila je novog ravnatelja. Na čelnoj funkciji zastupnici su izglasali Zdravka Vukića, koji je u politici aktivan od 1997. godine, a bio je član nekoliko stranaka; HSLS-a, HDSSB-a, HSP-a Ante Starčević i HDZ-a.

- Želim vam svima puno uspjeha u životu i daljnjem radu. Nadam se da ćemo, bez obzira na ozračje koje nekad nije bilo najbolje, ostati upamćeni po odlukama koje smo donijeli i po reakcijama koje smo imali u trenutku epidemije koronavirusa. Različiti smo, ali vjerujem da ste svi radili u najboljem interesu hrvatskih građana, s uvjerenjem da činite dobro, da je to korisno za naše građane i narod - poručio je zastupnicima na kraju sjednice Jandroković, a oni su sjednicu zaključili pljeskom.

Inače, ovaj deveti saziv Sabor zasjedao je ukupno 421 dan tijekom kojih je odradio 1702 točke dnevnog reda, što je, kako je istaknuo Jandroković, najveći broj u proteklih nekoliko saziva. Ukupno su donijeli 735 zakona. A velikoj aktivnosti, dodao je, svjedoči i podatak o gotovo 50.000 javljanja zastupnika i zastupnica u različitim formama, 2873 zastupnička pitanja.

- Bez obzira na sve prigovore koji idu na račun saborskih zastupnika čini mi se da smo dinamizirali rad, donijeli smo i dva puta promjene Poslovnika kako bismo radili efikasnije, brže i bolje i mislim da se to iz statistike vidi - istaknuo je izdvojivši lex Agrokor kao najvažniji zakon koji je Sabor donio, a kojim je spašeno više desetaka tisuća radnih mjesta, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti te Zakon o hrvatskim braniteljima.