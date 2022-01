Nedostatak krmača prasilica i povećanje cijena svinjskome mesu na tragu je predviđanja većine uzgajivača svinja.

Na to je u studenom prošle godine upozorio i Miro Kolesarić (50) iz Dubočca kraj Slavonskog Broda, jedan od najvećih svinjogojaca u Hrvatskoj.

- Nisam čuo za to, ali niti me ne iznenađuje. Tad sam rekao, a i sad ako ne dođe do neke bolje cijene mesu da od ljeta ove godine više neću moći poslovati s gubitkom niti ću to moći tražiti od svoje djece koja rade sa mnom. Ne bih da me netko pogrešno razumije, zalažem se za realnu cijenu kako ne bismo stvarali gubitak, a ne neku cijenu po kojoj bi meso bilo preskupo za krajnjeg kupca. Prvi put država nam je uskočila i pomogla isplatom takozvanog COVID dodatka na temelju Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19. No mi proizvođači ne želimo se na to oslanjati, nećemo da ovisimo od potpora, jer one su vatrogasne mjere, a ne naša budućnost. Želimo realne cijene sukladno visini troškova, u protivnom jedan po jedan objekt ćemo zatvarati jer nije realno da poslujemo s gubitkom - rekao je Miro Kolesarić.

Dodao je da je danas cijena tovljenim svinjama između sedam i osam kuna za kilogram, a po njemu bi ona trebala biti najmanje 10 kuna po kilogramu žive vage.