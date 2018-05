"Obucite gaćice i idemo na kupanje da pokažemo pločice"

Čak tri pauze trebale su zastupnicima kako bi u četvrtak počeli s 13. Sjednicom Gradske skupštine Grada Zagreba. Umjesto u 9, sjednica je počela u 10.45 sati. Na dnevnom redu je 27 točaka i zastupnici su odmah na početku zaključili kako će sve vjerojatno trajati danima.

Prvi je za govornicu aktualnog sata došao zastupnik stranke Naprijed Hrvatska! Renato Petek. Zanimali su ga gradonačelnikova putovanja u Rim makar Zagreb nije grad prijatelj s tim gradom. Milan Bandić odgovorio mu je da su to provokacije i potez očajnika. Dodao je da USKOK radi svoj posao te da u gradu nema mjesta nepodopštinama.

- Gradonačelnik nije žmigavac i odgovara građanima Zagreba - kazao je Bandić.

U nastavku je zastupnica Katarina Peović Vuković iz Radničke fronte navela da je do sad umrlo 26 djelatnika Diokija koji su preminuli te nisu dočekali isplatu svojih plaća i pomoć grada Zagreba koji je trebao preuzeti dio starih dugova na sebe i isplatiti im dio.

- Bandiću sramoto - kazala je zastupnica koja je te riječi pročitala iz pisma udruge radnika. Na to ju je upozorio predsjednik skupštine Andrija Mikulić te dodao da joj je prošlo vrijeme. Ni tad nije odustala od čitanja pisma pa joj je oduzeo riječ i na kraju naredio da j maknu s mjesta za izlaganje.

- S ove govornice mogu reći da ćemo idući tjedan sjesti s njima. Njima ne trebaju drugi da pričaju u njihovo ime. Ova mlada dama je njima suvišna. Na sljedećoj sjednici ću vas informirati što sam učinio po tom pitanju - kazao je gradonačelnik.

Za govornicu je potom došao zastupnik SDP-a Matej Mišić koji je pitao zašto škola Matka Laginje i dalje prokišnjava te mjesecima grad i dalje ne može riješiti problem.

- Ima 200 i nešto škola u Zagrebu i ne znam gdje sve curi. To je zadaća ravnatelja i podvornika da javi. Neka napravi svoj dio posla inače ga treba smijeniti. Hvala vam što ste ukazali na problem no inače to je posao ravnatelja - odgovorio je Bandić.

- Vas fascinira problem da godinu i pol curi. Ne fascinira me to što mene vrijeđate. 7.11. odbor je poslao dopis Uredu za obrazovanje gdje smo tražili odgovore na pitanja. Oni do danas nisu odgovorili. Slali smo požurnice. Gradska uprava ne poštuje ni građane ni zastupnike. Vi izvodite predstavu umjesto da date odgovore - kazao je Mišić.

- Direktor je dužan brinuti o školi a ne gradonačelnik. Nek radi svatko svoj posao. Mene nitko nije informirao. To je posao ravnatelja ili resornog ureda. Zašto je došao vama? Vi ste moćan čovjek? - odgovorio je Bandić.

Čistoća Jaruna

Bandić je na pitanje o problemu s čistoćom Jaruna pozvao zastupnike da se presvuku u gaćice i odu na kupanje.

- Obucite gaćice i idemo nas 100 na kupanje da pokažemo pločice. Oni koji nemaju pokazat će nešto drugo - kazao je Bandić koji tako želi otvoriti kupališni sezonu. Dodao je da je Jarun napravljen za Univerzijade. Voda je, kaže, zagađena u graničnim količinama zbog ptica.

- Da ih lovimo kao betmen ili da treniramo jastrebove? Ne mogu ja ptice potamanit. Ja volim ptice i golubove i slavuje i Ivu Robića. Koncentrirajte se na kupaće gaćice a neki ljudi odrade svoj posao. Da je neki drugi izvor zaraze onda bi ja bio zabrinutiji. Ja ne mogu uvjeriti ptice da ne lete nad Jarunom. Ja kad bi bio ptica, tamo bi obitavao. I bio u žbunju - kazao je Bandić i rekao svima da se pripreme na kupanje. Proglašena je stanka do 12.45 te tad počinje dnevni red.