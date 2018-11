'Neka predsjednica i premijer kažu jasan stav oko Marakeša'

Hrastov saborski zastupnik Hrvoje Zekanović pozvao je u srijedu premijera i predsjednicu Republike da iznesu jasan stav o Marakeškom sporazumu, te u ime koalicije Hrasta i Hrvatske konzervativne stranke (HKS) poručio kako se taj sporazum ne smije prihvatiti.

- Moramo čuti jasnu odluku, jasan stav i od premijera i predsjednice - rekao je Zekanović na konferenciji za novinare u Saboru te procijenio da će premijer Andrej Plenković biti za sporazum. S obzirom na njegov prijašnji stav, odnosno odmak ulijevo, premijer će "onako hrabro" reći da je za njega, poručio je.

I predsjednicu države Kolindu Grabar-Kitarović proziva da se nije čuo njen stav.

- Čuli smo da neće na izlet u Marakeš, no mene ne zanima tko će i gdje na izlet, nego jasan stav, je li onaj tko je dobio dužnost i pravo zastupati moju državu 'za' ili 'protiv' sporazuma - izjavio je Zekanović te istaknuo da se "ne može u jednoj rečenici biti za sporazum, a nakon deset sekundi protiv njega".

Marakeškim sporazumom usvajaju se sadržaji duboko u suprotnosti sa suverenošću RH

Priznaje da u sporazumu većina od 23 cilja nije sporna, no upozorava kako se u njemu, kao i kod Istanbulske konvencije, "na jedan perfidan način usvajaju sadržaji koji su duboko u suprotnosti sa suverenošću Hrvatske".

- Ključna stvar je stav naših državnika, odnosno premijera i predsjednice, za razliku od Trumpa, Orbana, Kurtza, odnosno država kakve su Slovačka, Češka, Švicarska koje su glasno i jasno rekle 'ne' tom sporazumu, da Hrvatska još ne zna što napraviti - naglasio je.

Apostrofirao je i izjavu Louis Arbour, "koja je u ime UN-a rukovodila donošenjem Marakeškog sporazuma", da je on potreban zbog potrebe europskih gospodarstava za radnom snagom. "Ako je to u interesu nekih gospodarstvenika u Njemačkoj, Francuskoj neka se organiziraju charter letovi od Karačija i Islamabada do Berlina i Pariza, kroz našu domovinu ne želimo nelegalan prelazak migranata", poručio je Zekanović.

Odlučno je odbacio "insinuacije" da poziva na histeriju i iznosi protuimigrantske stavove.

Imamo dokument koji se naziva povijesnim i prekretnicom, a u hrvatskom društvu o njemu nismo imali nikakvu političku raspravu, zaključio je.

Prepucavanja na relaciji premijer-predsjednica-MVP pokazuju sav jad i bijedu hrvatske vanjske politike

Marijan Pavliček (HKS) rekao je da prepucavanja na relaciji premijer-predsjednica države-ministrica vanjskih poslova pokazuju sav jad i bijedu hrvatske vanjske politike, te potvrđuju razmišljanja građana da imamo "katastrofalnu" vanjsku politiku.

Dok se oni prepucavaju, migranti istovremeno probijaju hrvatsku granicu, prelaze nam nepoznate osobe bez dokumenata od kojih većina kod sebe ima novac i najnovije mobitele, ali nemaju nikakve dokumente, ustvrdio je i poručio da Marakeški sporazum ne treba prihvatiti.

Na istom je tragu i razmišljanje umirovljenog generala Željka Sačića, koji je izrazio duboku zabrinutost za stanje sigurnosti u državi, pogotovo za građane koji žive uz granicu, ali i u unutrašnjosti, pogotovo Lici, Dalmaciji. Apelirao je na nadležne za očuvanje ustavnog poretka i nacionalne sigurnosti da konačno počnu učinkovito raditi svoj posao.

Ministar Božinović nam ne daje optimizam, Vijeće za obranu i nacionalnu sigurnost se ne saziva kao da je stanje redovno, a svjedoci smo da je izvanredno, posebno na graničnim prijelazima, upozorio je Sačić. Ovo nije širenje straha, nego realna zabrinutost za sigurnost u državi, izjavio je.