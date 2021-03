Kurz je danas iznenada sazvao konferenciju za medije na kojoj je žestoko kritizirao raspodjelu cjepiva.

Kazao je da ako se ovako nastavi, procjepljivanje u EU neće biti gotovo do jeseni. Kao primjere naveo je Maltu, koja po trenutnim pravilima distribucije do ljeta dobiva tri puta više doza od Bugarske u odnosu na broj stanovnika, dok će Nizozemska do ljeta po tome dobiti dvostruko više od Hrvatske, istaknuo je Kurz.

Austrijski kancelar upozorava da će tako neke članice puno prije drugih uspjeti procijepiti svoje stanovnike, te zahtijeva više transparentnosti od Europske unije.

Kao razlog nepravednoj raspodjeli Kurz vidi u 'tajnim pregovorima' pojedinih država. Pozvao je Europsku komisiju na transparentnosti zatražio da se otkrije koje države su potpisivale dodatne ugovore, te zašto skreću s europskog cilja o pravednoj raspodjeli cjepiva.

Europska komisija je priznala odstupanja od prvotnog plana distribucije cjepiva u odnosu na broj stanovnika.