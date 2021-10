Moram primijetiti da je gospođa Pocrnić Radošević donekle u pravu. Nije menstruacija došla s Plenkovićem. Kao ni pljačka Hrvatske. Ili korupcija. Nije to premijer izmislio. On je sve to zatekao te podigao na višu razinu

Iako je na parlamentarnim izborima doživjela poraz u svojoj jedinici, HDZ-ova zastupnica Anita Pocrnić Radošević lukrativne se saborske plaće dočepala kao zamjena Marijanu Kustiću, kojem je HDZ poklonio upravljanje Hrvatskim nogometnim savezom. Zanimljivo je da se ponosna Ličanka sve do neki dan nije niti jedanput javila za riječ. Bolje bi bilo i za nju i za nas da je tako i ostalo. Ovako se na prvu čini da je HDZ dobio novu zvijezdu: sebi na ponos, Hrvatskoj na sramotu.