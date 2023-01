Neki ipak nisu servirali obroke učenicima: 'Dobavljači traže veće iznose za gotove obroke'

Dio osnovnih škola u ponedjeljak ipak nije servirao obrok za sve učenike, saznaje se dan nakon početka novog velikog državnog projekta u školstvu. Dio roditelja pak nije zadovoljan obrocima poput salame u bijelom pecivu, krafni isl., no većina ipak smatra da je prehrana na račun države pozitivan pomak. Ravnatelji ističu kako je ono čega su se najviše bojali, serviranje obroka velikom broju učenika odjednom, prošlo bez problema, a učenici su bili zadovoljni.

- Većina učenika je i prije išla na prehranu, dobro znaju kako funkcionira kuhinja i nije bilo nikakvih problema. Ovaj tjedan ćemo imati suhe obroke, a od idućeg ćemo za sve barem dva puta tjedno pripremati kuhani obrok - kazao nam je Igor Matijašić, ravnatelj OŠ Milana Langa u Bregani.

Među školama koje nisu servirale obroke našlo se nekoliko velikih s oko 1000 djece, a što su, kažu nam, unaprijed i najavili osnivačima. U javnosti je najviše odjeknula informacija da u Dubrovačko-neretvanskoj županiji obrok nije serviran u više škola.

Kako piše Dubrovački Vjesnik, u samome Dubrovniku OŠ Lapad i OŠ Marina Getaldića s podjelom obroka započinju idući tjedan, u Konavlima su ipak uspjeli organizirati dostavu unatoč nekoliko odbijenica dobavljača.

- Mi ni u jednoj školi koja je opremljena i funkcionalna nemamo kuhinju. Nemamo mogućnost da bismo sami pripremali obrok niti zaposleno osoblje koji bi ga pripremilo. U jednoj školi imamo produljeni boravak, a Vrtići Konavle nam dostavljaju hranu za te učenike - kazala je za Dubrovački Vjesnik ravnateljica OŠ Cavtat Kate Kukuljica.

OŠ Župa dubrovačka i područna u Podstranju nisu uspjele organizirati dobavljače.

- Velika smo škola bez kuhinje i blagovaonice, tako da ne možemo učenicima davati topli obrok. Poslali smo upit vanjskim poslužiteljima od kojih nitko nije bio zainteresiran dostavljati nam hladni obrok. Imamo više od 900 učenika na četiri lokacije i vjerujem da je za 10 kuna po učeniku dostava tolike količine obroka možda neisplativa - kazao je za Dubrovački vjesnik Anton Jurkić, ravnatelj Osnovne škole Župa dubrovačka.

Tamošnji ravnatelji upozoravaju kako im je teško naći dobavljače obroka prema smjernicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, a koji bi stajali do 10 kuna. Kažu i kako su u Dubrovniku veći troškovi nego, primjerice, u Zagrebu. Na to su se požalili i u drugim županijama, dobavljači jednostavno traže veće iznose za gotove obroke poput pizze. Priprema obroka u školama je jeftinija, no u dosta škola nema ni kuhinja ni blagovaonica.

- Imamo škola koje stvarno nemaju prostornih uvjeta da mogu takvu mjeru provesti i o tome će se morati voditi briga u skorijoj budućnosti - komentirao je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" glavni tajnik Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola i ravnatelj zagrebačke Osnovne škole A. G. Matoš Antonio Jurčev.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kažu kako nemaju podatke koliko škola nije serviralo obroke, jer je to pod nadležnošću osnivača. Ističu i kako im stiže mnogo upita o organizaciji samih obroka, a na koje odgovore opet trebaju dati osnivači. Za ono što jest pod njihovom nadležnošću, odobravanje zapošljavanja kuharica, priznaju da su "zatrpani" zahtjevima, te da ih rješavaju kako stignu.

No ravnatelji upozoravaju kako nije dovoljno reći da će im se uplatiti 1,33 eura po učeniku. Naime, Ministarstvo najavljuje kako će pratiti u e-dnevniku koliko je učenika prijavljeno za prehranu, te koliko ih je eventualno izostalo i koliko dana, pa će prema tome isplaćivati novac osnivačima.

- To će jako zakomplicirati situaciju. Mi moramo unaprijed naručiti obroke i namirnice, te ne možemo unaprijed znati koliko će učenika izostati. Tko će nam onda pokriti taj trošak - pita Matijašić.

Tek treba vidjeti što će se događati u sljedećim tjednima, posebno s obzirom na činjenicu da se već najavljuje novi skok cijena u veljači.

