"To je moja procjena na temelju onoga što kažu kolege. Neki koji su trebali danas doći na cijepljenje s AstraZenecom odustali su, a neki koji su pozvani u ponedjeljak, kad su čuli da imamo AstraZenecu, rekli su da ne bi došli već žele čekati drugo cjepivo", rekla je Nataša Ban Toskić Hini.

Ako neki odustanu, zovemo druge ljudi na cijepljenje. No, količine cjepiva su tako male, a broj zainteresiranih tako velik da cjepivo koje stigne ne može propasti, ističe Ban Toskić.

"Ovoga tjedna dobili smo šest doza Pfizera i 20 doza AstraZenece, a prošlog tjedna 12 doza Pfizera,10 doza Moderne i 10 doza AstraZenece. To je jako malo, a na terenu nemamo nikakvu kontrolu koje ćemo cjepivo dobiti u kojoj količini", napominje čelnica Koordinacije obiteljske medicine.

Ravnateljica zagrebačkog Doma zdravlja Centar Antonija Balenović kazala je kako do sada nije uočeno značajnije odbijanje pacijenata da se cijepe AstraZenecinim cjepivom.

Dom zdravlja Centar cijepio je protiv covida-19 oko 15.000 pacijenata, većinom AstraZenecinim cjepivom i nisu uočene nikakve veće nuspojave, rekla je Balenović. Nije primijećeno da pacijenti u većem broju odbijaju to cjepivo nakon što je ovoga tjedna objavljena informacija o obustavi cijepljenja AstraZenecinim cjepivom u dijelu zemalja EU-a.

Isto kažu i u Domu zdravlja Zagreb Zapad. "Danas ništa više ljudi ne odustaje nego ranije. Od 10 naručenih jedan ili dva se obično iz nekog razloga predomisli. Tako je bilo i prijašnjih dana", kaže ravnatelj doma Miroslav Hanževački.

U splitskom županijskom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, u Spaladium areni i u ambulantama obiteljskih liječnika širom županije i grada Splita pacijenti i dalje uredno primaju cjepivo AstraZenece, tvrde ravnateljica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željka Karin i ravnatelj županijskog Doma zdravlja Marko Rađa.

Karin kaže da pacijenti ne odbijaju cjepivo AstraZeneca, a cijepljenje prolazi bez ikakvih problema, dok Rađa poručuje da se cijepljenje danas odvija redovno, te da su svi u Spaladium areni cijepljeni.

U ambulantama obiteljskih liječnika ima sporadičnih odbijanja, no to je zanemariva brojka. "Nije to ništa alarmantno, a što će se događati s obzirom na negativne medijske napise o tom cjepivu tek ćemo vidjeti", kazao je Rađa.