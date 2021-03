Deseci milijuna doza AstraZenecinog cjepiva nalaze se u skladištima diljem Sjedinjenih Država iščekujući odobrenje tamošnjih vlasti, piše New York Times, a u međuvremenu države diljem svijeta koje su odobrile korištenje tog cjepiva nemaju dovoljno doza.

Među takvima je i Hrvatska, u koju redovno stiže manja isporuka AstraZenece od one koja je bila ranije dogovorena.

U Sjedinjenim Državama za to vrijeme traje goruća debata oko toga bi li SAD trebao pustiti te doze drugim zemljama koje su već odobrile to cjepivo ili ga pak skladištiti sve do odobrenja. Oko 30 milijuna doza je na čekanju, a glasnogovornik AstraZenece Gonzalo Vina otkrio je kako su iz te tvrtke poručili SAD-u da makar razmisli o tome da udijeli dio cjepiva potrebitim zemljama.

Ipak, čini se kako predsjednik SAD-a Joe Biden nema namjeru pristati na te zahtjeve, a kada bi pristao, moguće destinacije bili bi Brazil, Ujedinjeno Kraljevstvo i Europska unija.

Prisjetimo se, još u svibnju ured predsjednika Donalda Trumpa financirao je AstraZenecu s preko milijardu dolara kako bi pospješio razvoj i proizvodnju njihovog cjepiva protiv korona virusa računajući kako bi to cjepivo prvo moglo biti spremno za distribuciju, no brojni problemi pri proizvodnji, kao i šlampavost tvrtke s dokumentacijom koju je od njih zbog nekih nuspojava pri testiranjima tražila Američka agencija za lijekove (FDA) odgađali su cijeli proces te zbog toga AstraZeneca još nije odobrena u SAD-u, a upitno je i kad će točno biti.

U Europi je pak zbog sporne serije cjepiva koja možda uzrokuje zdravstvene probleme AstraZenecino cjepivo iz uporabe povuklo čak devet zemalja.